Cyberpunk 2077 и Deus Ex по-немецки: вышел трейлер экшн-RPG Neo Berlin 2087

Во время проведения мероприятия Gamescom 2025 немецкая студия Elysium Game Studio представила новый трейлер своего дебютного проекта — амбициозной экшн-RPG Neo Berlin 2087.

Сюжет Neo Berlin 2087

События Neo Berlin 2087 разворачиваются в мрачной атмосфере будущего Берлина. Город погружается в хаос после жестокого убийства шефа полиции. Главный герой — детектив Нолан (озвучивает Элиас Тофексис, известный по роли Адама Дженсена в серии Deus Ex). Прошлое преследует его, а теперь на плечи ложится новая задача: найти и защитить дочь шефа полиции. Именно она может оказаться ключом к разгадке убийства отца.

Вооруженный самыми современными технологиями и оружием, Нолан отправляется в опасное путешествие. Каждый его шаг все больше приближает героя к разгадке заговора, который угрожает не только ему, но и всему городу. В конце концов он встречает Натали — независимую и изобретательную девушку, которая становится центральной фигурой истории. Их судьбы оказываются связанными гораздо теснее, чем казалось на первый взгляд. Это сложное сочетание доверия, страха и взаимных чувств, которое может как спасти, так и разрушить их.

По словам разработчиков, Neo Berlin 2087 позволяет настраивать способности и арсенал Нолана под индивидуальный стиль игры. Игрок может делать ставку на:

шутерную динамику с интенсивными перестрелками,

стелс-механики, позволяющие избегать прямого столкновения,

RPG-элементы, в частности прокачку характеристик и развитие персонажа.

Такая многослойность позволяет комбинировать подходы в зависимости от ситуации и предпочтений игрока. Хочешь штурмом прорываться сквозь врагов — пожалуйста, но игра не менее вознаграждает осторожную и продуманную тактику.

Берлин 2087 года в игре предстает в новом образе — как мегаполис, укрытый от разрушенного внешнего мира гигантскими стенами. Внутри доступен классический набор киберпанковых элементов: отвергнутые обществом группы, сломанные машины, контроль технологий над жизнью. В то же время игрокам позволят исследовать и опасные пустоши вокруг города, где царят враги и хаос.

Технические аспекты

Проект создан на технологических решениях Unreal Engine, обещающая современную графику, детализированные миры и высокую производительность на консолях и ПК. Судя по представленным кадрам, разработчики стремятся передать узнаваемую эстетику киберпанка, вдохновленную такими классическими фильмами, как Blade Runner или Ghost in the Shell, но в то же время предложить собственное видение города будущего.

Точная дата выхода игры Neo Berlin 2087 пока неизвестна. Сообщается лишь, что этот проект появится на ПК (Steam, Epic Games Store), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игроки уже могут добавлять проект в список желаемого на своих платформах.

