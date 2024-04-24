Вышел Unreal Engine 5.4 — трассировка лучей в Linux, лучшее масштабирование TSR и большая производительность

Игровой движок Unreal Engine 5.4, анонсированный месяц назад, теперь доступен для всех разработчиков игр. Одним из самых важных в списке обновлений стало улучшение TSR (Temporal Super Resolution) — альтернатива NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

Технология TSR имеет одно преимущество перед всеми этими технологиями: она кроссплатформенная и встроена в Unreal Engine, разработчикам не нужно добавлять какие-либо сторонние плагины для ее работы. Самой большой проблемой было качество TSR по сравнению с конкурентами, но разработчики UE5 явно не сдаются и прикладывают много усилий для ее улучшения.

Одним из усовершенствований TSR стала технология History Resurrection («Восстановление истории»), новая функция для лучшего сглаживания во время масштабирования. После того как TSR отбрасывает детали по различным причинам, таким как окклюзия, изменения затенения или уход объектов за кадр, повторное накопление информации могло вызвать артефакты. History Resurrection будет сохранять исторические данные TSR, которые можно использовать для отображения прироста данных, если лучшее совпадение не найдено в последних кадрах. Эта функция улучшит стабильность TSR и гарантирует предсказуемый результат. Кроме того, это означает меньше ореолов. Разработчики также будут иметь новые режимы визуализации, которые помогут понять, как работает TSR и как ее можно настроить для достижения конкретных целевых показателей производительности.

Авторы Unreal Engine также заметили, что многие разработчики игр нацелены на показатель частоты обновления кадров 60 Гц. В UE 5.4 были приложены значительные усилия для улучшения производительности рендеринга. Системы были реструктуризированы, чтобы обеспечить лучшую многозадачность, а для улучшения аппаратной трассировки лучей был введен отбор экземпляров (instance culling) с помощью GPU. Это обновление также включает оптимизацию для компиляции шейдеров, что способствует более быстрой загрузке проекта.

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Unreal Engine 5.4 представляет экспериментальную поддержку Vulkan Ray Tracing. Фактически это означает, что API Vulkan теперь соответствует DX12, а также поддержку трассировки лучей в Linux. Разработчики смогут использовать режим Hit Lighting в Lumen и Path tracing.

В примечаниях к релизу также упоминается, что аппаратная трассировка лучей (HWRT) должна увеличить производительность благодаря дополнительным типам примитивов. Утверждается, что Path tracing в Unreal Engine 5.4 на 15% быстрее, чем в 5.3. Игра Marvel 1943: Rise of Hydra, которую демонстрирует тизер, станет одной из первых использовать преимущества Unreal Engine 5.4.

Источник: VideoCardz

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