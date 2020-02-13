Цена доменов в зоне .com может вырасти впервые за 8 лет





Цены на доменные имена в зоне .com могут вырасти впервые за 8 лет. Организация ICANN, ответственная за надзор за интернет-доменами верхнего уровня, близка к окончательному утверждению серии повышения цен.

Стоимость регистрации домена в зоне .com была заморожена на уровне $7,85 с 2012 года. Хотя потребители могли оплачивать и другие цены, так как регистраторы могли взимать более высокую или низкую плату. Но именно такую сумму оплачивали сами регистраторы.

Однако согласно предлагаемому соглашению, цена доменов .com может возрасти до $13,50 за каждый домен в течение следующих 10 лет. Соглашение позволяет компании Verisign, у которой есть контракт на надзор за доменами .com, повышать стоимость до 7% в год в течение большей части следующего десятилетия (за исключением 2024 и 2025 годов).

Отметим, инициатива по повышению стоимости доменов .com исходит не от ICANN. Фактический рост цен был одобрен соглашением, достигнутым Verisign с Министерством торговли США, которое осуществляет некоторый контроль над доменами .com. Генеральный директор ICANN Йоран Марби напоминает, что организация «не является регулятором цен и подчиняется Министерству торговли США и Министерству юстиции США по регулированию цен на услуги реестра .COM».

Фактически, Verisign заключила соглашение с правительством о повышении цен ещё в 2018 году. Но сейчас оно привлекает к себе внимание, поскольку ICANN близка к подтверждению повышения цен в своем собственном контракте с Verisign. Однако, по мнению Марби, ICANN ничего не может сделать – организация ​​просто обновляет своё собственное соглашение, чтобы отразить уже согласованные без её участия обновления цен.

В свою очередь, правительственное соглашение оправдывает повышение цен тем, что новые домены верхнего уровня (такие как .pizza и .camera) и «использование социальных сетей» сделали рынок доменных имён «более динамичным». Кроме того, данная инициатива американского правительства также связана с желанием администрации Трампа дистанцироваться от действий и решений, хоть как-либо связанных с предыдущим президентом США Бараком Обамой. В пресс-релизе 2018 года об обновленном соглашении Министерство торговли назвало замораживание цен «контролем за ценами эпохи Обамы» и заявило, что отменяет фиксированную стоимость в пользу «гибкости ценообразования».

Добавим, соглашение между ICANN и Verisign ещё не является окончательным. Период общественного обсуждения заканчивается в пятницу, а затем окончательный отчёт о договорённостях должен быть представлен в марте.

Источник: The Verge