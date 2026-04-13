

Смертная казнь за Starlink: принудительное отключение интернета в Иране превысило 1000 часов

Олександр Федоткін

Смертна кара за Starlink: примусове відключення інтернету в Ірані перевищило 1000 годин

По данным NetBlocks, общенациональное отключение интернета в Иране продолжается уже более 1000 часов. Владельцев терминалов Starlink активно разыскивают по всей стране, угрожая смертной казнью.


Блокировка усилилась с 28 февраля после начала совместных атак США и Израиля по Ирану. По словам одного из исследователей в комментарии IranWire в январе этого года, сеть Starlink в стране блокируют военными средствами подавления. В соответствии с законодательством, принятым в этом году, владельцам терминалов Starlink грозит смертная казнь

Иран в разгар противостояния с США и Израилем угрожал атаками по инфраструктуре компаний OpenAI, NVIDIA, Apple, Microsoft и Google. По данным NetBlocks, блокировка интернета в Иране длится более 43 дней, а трафик остается на уровне 1%. Это отключение одно из самых долгих в истории страныВ 2011 году в Ливии на фоне «арабской весны» отключение интернета длилось полгода.


Cloudflare Radar зафиксировал почти мгновенное падение HTTP-трафика в Иране на 98% около 7:00 утра 28 февраля. Трафик в Тегеране, Фарси, Исфахане, Разави-Хорасане и Альборзе обвалился одновременно.

В течение всего периода отключения небольшие объемы трафика и DNS-запросов продолжали проходить по маршрутам IPv4. Cloudflare объясняет это системой белого списка. Она поддерживает доступ к сети ограниченного количества одобренных пользователей и внутренних сервисов.

По информации иранских государственных СМИ, доступ осуществляется через Национальную информационную сеть, давний проект внутренней сети страны с доступом только ограниченному количеству проверенных сайтов.

Почти полное отключение интернета стало ответом властей на массовые протесты против иранского режима в январе. Хотя до 28 января ограничения были несколько ослаблены, они продолжали действовать. По состоянию на 16 февраля, уровень трафика составлял лишь 50% от уровня до блокировки.

По словам министра связи Ирана Саттара Хашеми, отключение интернета обходилось стране примерно в $35,7 млн в день. Онлайн-продажи упали на 80%. Human Rights Watch называет эту блокировку нарушением ключевых прав человека. Правозащитники предупреждают, что людей лишают доступа к экстренной информации во время активных бомбардировок.

Ранее мы писали, что Starlink официально запустился в стране, где за него сажали в тюрьму. «Киевстар» подключит 12 млн украинцев к спутникам Starlink в 2026 году.

Источник: Tom’s Hardware

