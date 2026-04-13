По данным NetBlocks, общенациональное отключение интернета в Иране продолжается уже более 1000 часов. Владельцев терминалов Starlink активно разыскивают по всей стране, угрожая смертной казнью.





Блокировка усилилась с 28 февраля после начала совместных атак США и Израиля по Ирану. По словам одного из исследователей в комментарии IranWire в январе этого года, сеть Starlink в стране блокируют военными средствами подавления. В соответствии с законодательством, принятым в этом году, владельцам терминалов Starlink грозит смертная казнь

Иран в разгар противостояния с США и Израилем угрожал атаками по инфраструктуре компаний OpenAI, NVIDIA, Apple, Microsoft и Google. По данным NetBlocks, блокировка интернета в Иране длится более 43 дней, а трафик остается на уровне 1%. Это отключение одно из самых долгих в истории страныВ 2011 году в Ливии на фоне «арабской весны» отключение интернета длилось полгода.

⌛️ Network data show #Iran‘s internet blackout is now in its 44th day, continuing in its seventh week past the 1032 hour mark. The human and economic impacts of the extended censorship measure continue to pile up, breaking global records for shutdowns in a connected society. pic.twitter.com/Fyigozx8wG — NetBlocks (@netblocks) April 12, 2026





Cloudflare Radar зафиксировал почти мгновенное падение HTTP-трафика в Иране на 98% около 7:00 утра 28 февраля. Трафик в Тегеране, Фарси, Исфахане, Разави-Хорасане и Альборзе обвалился одновременно.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В течение всего периода отключения небольшие объемы трафика и DNS-запросов продолжали проходить по маршрутам IPv4. Cloudflare объясняет это системой белого списка. Она поддерживает доступ к сети ограниченного количества одобренных пользователей и внутренних сервисов.

По информации иранских государственных СМИ, доступ осуществляется через Национальную информационную сеть, давний проект внутренней сети страны с доступом только ограниченному количеству проверенных сайтов.

Почти полное отключение интернета стало ответом властей на массовые протесты против иранского режима в январе. Хотя до 28 января ограничения были несколько ослаблены, они продолжали действовать. По состоянию на 16 февраля, уровень трафика составлял лишь 50% от уровня до блокировки.

По словам министра связи Ирана Саттара Хашеми, отключение интернета обходилось стране примерно в $35,7 млн в день. Онлайн-продажи упали на 80%. Human Rights Watch называет эту блокировку нарушением ключевых прав человека. Правозащитники предупреждают, что людей лишают доступа к экстренной информации во время активных бомбардировок.

Источник: Tom’s Hardware