Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый фактчек-бот ПЕРЕВІРКА. По заявлению разработчиков, этот бот спасает от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды России.

Он также поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.

Распознать фейки с помощью фактчек-бота очень легко. Просто отправьте информацию на адрес https://t.me/perevir_bot, которую хотите проверить на подлинность. Ваша ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.