Цьогорічні вступники до ВНЗ подали понад мільйон заяв на бакалаврат, найбільш популярні спеціальності: «Філологія», «Право» та «Комп’ютерні науки»





У п‘ятницю, 23 липня 2021 року, завершився прийом заяв та документів для вступників у ВНЗ на освітні ступені бакалавра, наскрізного магістра та магістра (на основі ступеня бакалавра). За даними державного підприємства «Інфоресурс», зареєстровано 195 тис. 705 електронних кабінетів вступників на бакалаврат, що на 2,5% більше, ніж у 2020 році. Подано 1 млн 85 тис. 679 заяв, що майже на 7% більше, ніж минулого року.

Для вступу на магістратуру вступниками створено 64 тис. 873 електронних кабінети – це майже на 6% більше, ніж у 2020 році, та подано 166 тис. 534 заяви – це майже на 7% більше, ніж торік.

Найпопулярнішими університетами серед майбутніх бакалаврів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, залишилися Київський національний університет імені Тараса Шевченка (53 777 поданих заяв), Львівський національний університет імені Івана Франка (47 326) та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (46 235).

Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:

Філологія – 76 371; Право – 67 720; Комп’ютерні науки – 66 123; Менеджмент – 62 227; Середня освіта – 44 136; Інженерія програмного забезпечення – 43 618; Журналістика – 43 215; Психологія – 39 529; Економіка – 37 464; Маркетинг – 36 080.

Серед майбутніх магістрів на основі ступеня бакалавра найпопулярніші заклади вищої освіти: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (11 483 подані заяви), Національний університет «Львівська політехніка» (7 738) та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (7 061).

Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:

Право – 23 404; Менеджмент – 11 701; Середня освіта – 9 280; Філологія – 8 528; Комп’ютерні науки – 8 511; Психологія – 6 373; Економіка – 5 845; Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624; Публічне управління та адміністрування – 4 850; Комп’ютерна інженерія – 4 058.

Зазначимо, що оприлюднення рейтингових списків до закладів вищої освіти на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться не пізніше 28 липня 2021 року. А для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра/спеціаліста) на місця за кошти бюджету такі списки будуть оприлюднені не пізніше 2 серпня 2021 року.

Джерело: МОН