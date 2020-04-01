D-Wave предоставляет бесплатный доступ к квантовым системам для поиска решений против коронавируса





Канадская компания D-Wave, специализирующаяся на создании квантовых компьютеров, объявила о том, что откроет доступ к системам квантовых вычислений через облачный сервис Leap 2 всем желающим, которые готовы помочь в борьбе с распространением вируса COVID-19. Партнёры D-Wave также пообещали предоставить инженеров с опытом квантовых вычислений, когда исследователи начнут разрабатывать свои решения. Среди них – CINECA, DENSO, Юлихский исследовательский центр, Kyocera, Volkswagen, NEC Solution Innovators Ltd., OTI Lumionics, Sigma-i при Университете Тохоку и многие другие компании.

В заявлении D-Wave говорится, что подключиться к системам квантовых вычислений могут все, кто работает над проблемой COVID-19 в 35 странах Северной Америки, Европы и Азии, где доступны услуги облачного сервиса Leap 2. Исследователи получат возможность использовать квантовые вычисления для поиска новых методов диагностики, моделирования распространения вируса, оптимизации управления логистикой в больницах, распределения поставок и многого другого. Глава D-Wave Алан Барац заверил, что для исследователей снимут ограничения в одну минуту вычислений в месяц, они также получат коммерческую лицензию, которая позволит не раскрывать исходный код своих разработок.

Желающие помочь с различными решениями для борьбы с COVID-19, могут зарегистрироваться на сайте D-Wave и сразу начать использовать квантовые ресурсы компании.

Источник: Neowin