Daimler также может быть замешана в “дизельгейте”

Судя по всему, Volkswagen (VW) – не единственный немецкий автоконцерн, замешанный в скандале с манипуляциями данных о выхлопах дизельных двигателей автомобилей. Власти Германии уже обязали компанию Daimler отозвать микроавтобусы Mercedes-Benz Vito с дизельными двигателями, которые якобы замечены в жульничестве при прохождении тестов на содержание оксида азота в выхлопных газах. Компания уже провела встречи с представителями властей и теперь должна найти решение до 15 июня. Но это может быть лишь одной частью более крупной проблемы.

По данным Bild am Sonntag, следователи обнаружили, что признаки нарушений при прохождении тестов обнаружены не только в отношении 40 тыс. микроавтобусов Vito, но и 80 тыс. седанов Mercedes C-Class. Хотя пока что нет сведений о намерении требовать аналогичный отзыв седанов, существует озабоченность чиновников относительно общего подхода Daimler к работе с выхлопными газами, а не в отношении лишь одной модели. Также высказывалось предположение, что Daimler устроила сговор BMW и VW с целью использования специфического оборудования для прохождения тестов на выбросы дизельными двигателями, но прямой связи не было обнаружено.

В свою очередь, Daimler заявляет, что программное обеспечение, применяемое для тестирования Vito, не является незаконным, компания намерена оспаривать решение об отзыве микроавтобусов.

Источник: Engadget