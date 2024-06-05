DARPA и Slingshot создают систему для обнаружения спутников со скрытыми функциями, скрывающихся среди мирных мегасозвездий

Как ожидается, в ближайшие годы количество спутников на низкой околоземной орбите может существенно увеличиться, поскольку станут доступными все больше мегасозвездий. В то же время это создаст новые возможности для злоумышленников прятать оружие или шпионские спутники среди флота мирных спутников — своего рода волков в овечьей шкуре.

Чтобы минимизировать такие риски, Агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA поручило космическому стартапу Slingshot Aerospace разработать новый инструмент, который мог бы обнаруживать потенциально опасные спутники, намеренно прячущиеся в мегасозвездиях. Эта система называется Agatha.

DARPA официально выбрало Slingshot для работы в рамках программы PRECOG (Predictive Reporting and Enhanced Constellation Objective Guide) в марте прошлого года, а работа завершилась в этом январе. По данным государственной базы данных HigherGov, компания получила около $1 млн за свою работу.

Исследователи Slingshot сгенерировали синтетические данные о созвездии за 60 лет для обучения Agatha, чтобы система могла выявлять малейшие различия в поведении спутника, используя эти различия для определения истинных операционных директив спутника.

Как оказалось, есть много мелочей, которые могут свидетельствовать о несоответствии заявленным целям. Это могут быть небольшие изменения в массе спутника, влияющие на его расположение, или если спутник по-разному общался с Землей, или если он всегда был ориентирован в одном направлении (по сравнению со всеми другими спутниками в созвездии).

В то время как Agatha училась на симуляции, Slingshot в конце концов протестировала систему на реальных созвездиях, определив безвредные спутники в существующих парках операторов. Программа, которая сегодня работает на платформе осведомленности о космическом домене Slingshot, теперь собирает данные из собственной глобальной сети датчиков компании, ее базы данных Seradata, а также из других общедоступных и закрытых источников.

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Вице-президент Slingshot по стратегии и политике Одри Шаффер отметил, что раньше человек или команда людей могли смотреть на данные орбитальной траектории и другие источники данных и делать обоснованную оценку. Но это было до появления 10-15 тыс. мегасозвездий.

«Но поскольку развитие и активность в космосе просто растет в геометрической прогрессии, человеку станет невозможно действительно просеять все эти данные без помощи таких инструментов, как Agatha».

Источник: techcrunch