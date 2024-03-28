Dbrand не смогла исправить чехлы Ghost Case — летом она будет отправлять версию Ghost 2.0

Компания Dbrand отменяет планы по исправлению проблем со своим чехлом Ghost Case. Как оказалось, он очень легко царапается, и в ноябре прошлого года компания пообещала предоставить бесплатную замену с покрытием, устойчивым к царапинам. Но теперь Dbrand сообщает клиентам по электронной почте, что им придется подождать. По словам компании, большая часть их производственной серии оказалась «непригодной для отправки», поэтому вместо чехла неудовлетворительного качества летом компания будет отправлять переработанный Ghost 2.0.

Компания уточняет, что ее первые тесты заново покрытых корпусов выглядели хорошо. Но когда она попыталась изготовить их в промышленных масштабах, покрытие стало липким по краям.

Компания утверждает, что «потратила немало» на приобретение нового производственного оборудования для создания чехла Ghost 2.0. Его разработкой Dbrand занималась с прошлого года, когда изначально объявила о программе замены. Компания также признает, что антицарапиновое покрытие, над которым она работала, было всего лишь «пластырем», поскольку царапины являются «неизбежной фундаментальной проблемой пластика», и что чехлы с использованием такого покрытия в конечном итоге тоже поцарапались.

Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз рассказал, что хотя компания прекратила «активную разработку и производство Ghost 1.0», у нее все еще есть запасы. Он добавил, что компания намерена «предлагать обновленный продукт всем клиентам Ghost, независимо от того, насколько они удовлетворены продуктом». В настоящее время можно приобрести чехлы для телефонов iPhone, Pixel и Galaxy. Но оговорка на странице для каждой версии говорит, что покупатели получат чехол 2.0 бесплатно «позже в этом году».

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Источник: The Verge

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