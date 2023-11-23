Dbrand X-Ray — «просвечивают» рентгеновскими лучами 125 девайсов — от смартфонов до портативных игроконсолей

Компания Dbrand анонсировала линейку скинов, позволяющих заглянуть под заднюю крышку телефона, ноутбука или портативной игровой консоли. После обклейки должно сложиться впечатление, что устройство просветили рентгеном.
Новые скины X-Ray от D-Brand предназначены не только для нескольких iPhone и Samsung Galaxy, передает The Verge. Компания сделала рентгеновский снимок 125 различных устройств, включая ноутбуки Dell XPS, Razer Blade и Framework, Microsoft Surface Pros, Steam Deck и Nintendo Switch, Sony PS5, Xbox Series X и S, а также портативный игровой компьютер Lenovo Legion Go
Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз сообщил, что изображение снимает лаборатория под названием Haven Metrology с разрешением 50 мкм.
Машина – это изготовленное по заказу 450-кВ устройство, использующее 431,8-мм детектор, способное фиксировать детали с разрешением 50 мкм. Для сравнения, следующий лучший источник имеет разрешение около 120 мкм (т.е. на 240% ниже). Такое сочетание большого детектора и высокого разрешения позволяет получить чрезвычайную детализацию при непрерывном сканировании без необходимости сшивания параллакса.
Для каждого устройства есть темный и светлый варианты пленки, однако выбирать не придется, потому что оба идут комплектом. Цена – от 25 до 50 долларов, без учета налогов и доставки.