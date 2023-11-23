Dbrand X-Ray — «просвечивают» рентгеновскими лучами 125 девайсов — от смартфонов до портативных игроконсолей

Компания Dbrand анонсировала линейку скинов, позволяющих заглянуть под заднюю крышку телефона, ноутбука или портативной игровой консоли. После обклейки должно сложиться впечатление, что устройство просветили рентгеном.

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Новые скины X-Ray от D-Brand предназначены не только для нескольких iPhone и Samsung Galaxy, передает The Verge. Компания сделала рентгеновский снимок 125 различных устройств, включая ноутбуки Dell XPS, Razer Blade и Framework, Microsoft Surface Pros, Steam Deck и Nintendo Switch, Sony PS5, Xbox Series X и S, а также портативный игровой компьютер Lenovo Legion Go

Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз сообщил, что изображение снимает лаборатория под названием Haven Metrology с разрешением 50 мкм.