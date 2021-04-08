Dell анонсировала четыре игровых монитора с поддержкой AMD FreeSync и VRR

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Компания Dell подготовила к выпуску четыре новых игровых монитора. При этом все новинки получили поддержку AMD FreeSync Premium или Premium Pro, а также Variable Refresh Rate (VRR).

Модель Dell S3422DWG имеет 34-дюймовый изогнутый дисплей с кривизной 1800R. Монитор изготовлен на базе панели VA с разрешением WQHD (3440×1440 точек). Устройство поддерживает DisplayHDR 400 и частоту обновления 144 Гц. Также сообщается об охвате 90% цветового пространства DCI-P3. Эта модель поступит в продажу с 7 мая в Китае и с 27 мая – в Северной Америке. Цена пока не сообщается.

Dell S3222DGM представляет собой 32-дюймовый изогнуты монитор с VA-панелью и QHD-разрешением. Устройство характеризуется частотой обновления 165 Гц и временем отклика 2 мс. Версия Dell S2722DGM обладает практически такими же характеристиками, но имеет меньшую диагональ (27 дюймов) и большую кривизну дисплея. Эти модели также поступят в продажу в Китае с 7 мая, а на глобальных рынках они появятся с 22 июня. Цены пока не разглашаются.

Наиболее компактная новинка Dell S2522HG оснащена плоским 24,5-дюймовым дисплеем. В данном случае применяется IPS-панель с разрешением Full HD, временем отклика 1 мс и частотой обновления 240 Гц. Помимо AMD FreeSync Premium также поддерживается технология NVIDIA G-Sync. Жители Китая смогут приобрести эту модель с 7 мая, а на рынках других стран монитор появится 27 мая.

Источник: The Verge