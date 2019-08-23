Dell OptiPlex 7070 Ultra – производительный компьютер, скрытый в подставке монитора





Компания Dell сообщила о выпуске нового компьютера под названием Dell OptiPlex 7070 Ultra. Это система настольного класса, которая имеет настолько малые размеры, что скрывается в подставке для монитора.

Как отмечает производитель, Dell OptiPlex 7070 Ultra – это тонкий десктоп с модульной конструкцией, когда все электронные компоненты спрятаны внутри специального блока, расположенного в области подставки. Заказчики могут настраивать и обновлять десктоп по мере необходимости на протяжении всего жизненного цикла продукта. Более того, ПК и дисплей могут обновляться и обслуживаться независимо друг от друга, что проблематично для обычных моноблочных компьютеров. Вместе с тем, подставка для монитора также включает в себя варианты физической защиты.

Несмотря на компактные размеры системы, она может обеспечивать высокую производительность. Конфигурация предлагает масштабируемость вплоть до процессора Intel Core vPro i7, до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель NVMe ёмкостью до 1 ТБ и жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ. Dell OptiPlex 7070 Ultra позволяет подключать до трёх мониторов диагональю от 19 до 27 дюймов. Питание, данные, видео и аудио передаются по одному кабелю, когда Ultra соединен с мониторами Dell через USB-C.

Анонсированная система поступит в продажу осенью 2019 года, однако её ориентировочная розничная цена пока не сообщается.