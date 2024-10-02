Дэниел Дэй-Льюис возвращается в кино после «завершения» карьеры — в режиссерском дебюте своего сына

Один из самых уважаемых актеров, тройной лауреат «Оскара» Дэниел Дэй-Льюис возвращается к профессии в ленте «Анемон» / Anemone Ронана Дэй-Льюиса, Focus Features и Plan B.

В 2017 году актер, который славится своим основательным подходом к работе, объявил о завершении карьеры. Похоже, для сына можно сделать исключение. Неизвестно, планирует ли Дэй-Льюис другие роли, или все же уйдет «на пенсию» после нового фильма. Последний раз Дэй-Льюис появлялся на большом экране в фильме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» / Phantom Thread 2017 года.

О возвращении актера объявил председатель правления Focus Features Питер Куявски:

«Мы очень рады сотрудничать с блестящим визуальным художником Ронаном Дэй-Льюисом над его первым полнометражным фильмом вместе с Дэниелом Дэй-Льюисом в качестве его творческого соавтора. Они написали действительно исключительный сценарий, и мы с нетерпением ждем возможности донести их общее видение до зрителей вместе с командой Plan B».

Лента станет режиссерским дебютом Ронана Дэй-Льюиса. Отец и сын написали сценарий, который исследует запутанные отношения между родителями, сыновьями, братьями и развитие семейных связей. В «Анемоне» Дэниел Дэй-Льюис сыграет вместе с Шоном Бином, Самантой Мортон, Сэмюэлем Боттомли и Сафией Окли-Грин. Бен Фордесман станет оператором-постановщиком, Джейн Петри — художницей по костюмам, а Крис Одди — художником-постановщиком.

Ранее Daily Mail заметила Дэниела Дэй-Льюиса на съемках тогда еще неназванного фильма. Операторы снимали, как Дэй-Льюис везет Бина по улице на мотоцикле. Сцена казалась динамичной и насыщенной. Издание предполагало, что это какое-то камео, пока ситуация не прояснилась. Когда выйдет «Анемон» — пока не сообщалось.

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Источник: Deadline