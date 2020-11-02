Депутаты предлагают создать базу данных ДНК украинцев

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26 октября 2020 года в парламенте зарегистрировали весьма примечательный законопроект «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» № 4265 — его авторы (группа депутатов из партии «Слуга народа») предлагают создать специальную базу ДНК украинцев, обратило внимание издание «Суспільне».

Как говорится в пояснительной записке, инициатива призвана урегулировать процессы создания и функционирования системы учета геномной информации и усовершенствовать работу правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений против жизни, здоровья, свободы, половой свободы и неприкосновенности личности, а также других преступлений и правонарушений, розыска без вести пропавших лиц и идентификации неопознанных трупов.

Обязательной сдачу образцов ДНК инициаторы законопроекту предлагают сделать для следующих категорий населения:

люди, привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, в отношении которых избрана мера пресечения;

лица, посягавшие на безопасность жизни и здоровья других людей, к которым по решению суда применялись вынужденные медицинские меры;

лица, осужденные и отбывающие наказание или имеющие судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Кроме того, законопроект предполагает обязательное внесение в базу ДНК неопознанных тел и близких родственников пропавших без вести людей. Правоохранители и силовики также должны будут сдавать ДНК. Это касается лиц, которые добровольно вступают или в срочном порядке призываются на военную службу, военнослужащих, полицейских, сотрудников Государственного бюро расследований, Службы безопасности, пограничников и сотрудников Генеральной прокуратуры. Военные будут обязаны сдавать образцы каждые восемь лет.

Другие категории граждан также смогут добровольно сдать образцы ДНК, но для них это будет платная услуга. Тарифы должен определить Кабмин.

Распорядителем базы станет Министерство внутренних дел, а информация должна храниться в базе минимум 75 лет. По оценке авторов, создание такой базы обойдется в 276 млн гривен.

Документ уже направлен на рассмотрение в профильный комитет парламента, и в обозримом будущем должен поступить на голосование.

В данном контексте уместно будет упомянуть недавнюю инициативу Минюста — систему на базе ИИ для оценки вероятности повторного совершения преступления (проект «Касандра»). Также можно вспомнить, что в далеком 2016 году спорной «генетической паспортизацией» уже занимались власти Кувейта.