Минюст анонсировал «Касандру» — «революционную систему на базе ИИ» для оценки вероятности повторного совершения преступления

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О «революционной инициативе» рассказал на своей страничке в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська, приурочив анонс «Касандры» (именно так называется система) к отмечавшемуся в прошлую субботу, 12 сентября, Дню программиста. Характеризуя разработку, чиновник заявил, что (прямая цитата) «Siri и Alexa нервно курят в сторонке».

Система призвана помочь сотрудникам службы пробации в составлении оценки вероятности повторного совершения преступления для досудебного доклада. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений.

Как сообщается, «Касандра» автоматизирует оценку вероятности повторного совершения преступления бывшим заключенным. Грубо говоря, теперь решать какие ранее осужденные люди представляют угрозу и способны на повторное преступление будет ИИ. Но важно подчеркнуть, что ИИ будет только оценивать, а окончательное решение, конечно же, будет принимать руководство с учетом предварительного анализа, выполненного ИИ.

Чиновник объяснил, что сотрудник пробации, проставив ответы на вопросы в рамках программного обеспечения, получает оценку вероятности совершения нового преступления от 0 до 97. Оценку производит алгоритм, который по тому или иному вопросу дает баллы, а затем их суммирует.

Довольно скоро «Кассандра» научится самостоятельно определять, сколько баллов нужно дать за ответ на тот или иной вопрос. А через несколько лет у нас будет большой массив данных, по результатам машинного обучения согласно которому «Кассандра» научится анализировать ответы не только на перечень простых вопросов, но и анализировать все другие данные, имеющиеся о преступнике. Денис Малюська, министр юстиции Украины

Говоря о новейших продвинутых технологиях на страже правопорядка, в данном контексте уместно будет вспомнить также о системе видеонаблюдения Custody Records для круглосуточного контроля за полицейскими всех подразделений.

Источник: Денис Малюська Facebook