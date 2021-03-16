Держпродспоживслужба анонсувала е-споживач — зручний онлайн-сервіс для подання скарг на неякісні товари та надані послуги





Онлайн-сервіс е-споживач забезпечить українцям зручний спосіб скаржитися на неякісні товари та неналежне надання послуг — «‎лише за декілька кліків», пообіцяли в Держпродспоживслужбі, яка, серед іншого, здійснює контроль додержання законодавства про захист прав споживачів.

Анонс проєкту регулятор присвятив до Всесвітнього дня захисту прав споживачів, який відзначається 15 березня.

На жаль, ніяких подробиць щодо проєкту е-споживач поки немає. В якому саме вигляді буде існувати сервіс (вебсайт чи мобільний застосунок, чи в обох відразу) та про перелік його можливостей (чи можна буде прослідковувати повний шлях проходження на оброблення скарги), поки що лишається тільки гадати. Дата запуску сервісу також не уточнюється. Зазначається лише, що це станеться найближчим часом.

Наразі Держпродспоживслужба цілодобово приймає скарги на порушення прав споживачів телефоном на «гарячу лінію» за номерами (044)-364-77-80 та 050-230-04-28.

У 2020 році до Держпродспоживслужби надійшло понад 20,9 тисячі пропозицій, звернень, скарг та заяв із питань захисту споживачів. Минулого року українцям повернули 10,2 млн грн за неякісні товари та надані послуги, повідомляють у відомстві.