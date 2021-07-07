Держспецзв‘язку: Сайти державних органів України зазнали мережевої атаки, яка призвела до аварійного збою в їх роботі
Вчора, 6 липня 2021 року, у другій половині дня відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.
Державним центром кіберзахисту Держспецзв‘язку було визначено, що причинами технічного збою були:
- атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;
- мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.
Засобами Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксовано аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі інтернет.
Станом на 21:00 спільними зусиллями фахівців Держспецзв’язку та сервіс-провайдерів було організовано роботу через резервні фізичні канали зв’язку та повною мірою забезпечено доступність державних інформаційних ресурсів.
За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування.
Джерело: Держспецзв‘язку
P.S. Цікаво, що спочатку в коментарях українським ЗМІ в Держспецзв’язку повідомляли, що офіційні сайти президента та держструктур не працювали через проблеми у провайдерів, що забезпечують їх підтримку. Зокрема, технічний збій нібито стався в результаті ремонтних робіт декількох блоків обладнання інтернет-провайдерів.