DFI GHF51 – компактный компьютер с чипом AMD Ryzen Embedded, сопоставимый по размерам с Raspberry Pi





Тайваньский производитель встраиваемых систем DFI подготовил к выпуску вероятно самый компактный на текущий момент компьютер с процессором AMD Ryzen. Устройство под названием DFI GHF51 имеет размеры 84х55 мм, что примерно соответствует размерам Raspberry Pi. При этом, учитывая используемые компоненты, такая система может быть достаточно производительной, даже несмотря на свои размеры.

Используемый процессор Ryzen серии Embedded R1000 имеет TDP 12 Вт. Это может быть один из чипов: либо R1505G, либо R1606G. Они оба имеют по 2 ядра (поддерживается 4 потока инструкций) и графику Radeon Vega с тремя исполнительными блоками. Система может включать 2, 4 или 8 ГБ одноканальной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC. Среди прочего упоминается наличие гигабитного сетевого порта Ethernet, одного порта USB 3.1 Gen 2 Type, двух разъёмов Micro HDMI 1.4, слота Mini-PCIe, 8-битного модуля Digital I/O, контроллера SMBus и чипа TPM 2.0. Плата DFI GHF51 поддерживает операционные системы Windows 10 IoT Enterprise 64-bit и Linux.

Пока не уточняется, какова будет цена платы DFI GHF51. Известно лишь, что она поступит в продажу в третьем квартале 2020 года. Отмечается, что характеристики являются «предварительными», и к моменту фактического выхода на рынок ещё могут измениться.

Источник: tomshardware