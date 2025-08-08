Digital Foundry вышла "из-под крыла" IGN — бренд теперь полностью в собственности команды

Команда Digital Foundry стала полностью независимой от IGN. А в ближайшее время планируется запуск отдельного сайта.

В 2024 году IGN приобрела Gamer Network — и вместе с ней долю DF, ранее принадлежавшую ReedPop. Но теперь, как объяснил основатель Digital Ричард Ледбеттер, они накопили средства, чтобы продолжить свой путь самостоятельно.

«Игровая медиаиндустрия сейчас переживает нестабильные времена, но мы верим, что независимые эксперты способны изменить ситуацию. Независимые медиа живут благодаря поддержке сообщества, и мы надеемся, что аудитория поддержит наши планы и амбиции», — говорит основатель Digital Foundry.

Сейчас в команде семь участников: Ледбеттер, Уилл Джадд, Джон Линнеман, Оливер Маккензи, Том Морган, Алекс Батталья и Ауди Сорли. Они остаются известными прежде всего своими техническими разборами новых релизов, видеоанализами производительности игр и еженедельным подкастом Digital Foundry Direct.

Кроме того, ранее DF публиковало свои статьи на сайте Eurogamer, но было отдельным подразделением. В ответ EU хостило их материалы. Согласно договору, все старые публикации на Eurogamer, созданные Digital Foundry, теперь принадлежат самой DF. Основным источником финансирования станет поддержка на Patreon, а также — новый веб-сайт. Акцент обещают сделать на ретро-играх, ПК-аналитике и еще более глубоких технических обзорах.

Ранее Digital Foundry работала под брендом Gamer Network, которая частично принадлежала ReedPop. С запуском YouTube-канала в 2015 году проект получил дополнительное внимание от разработчиков и геймеров, и стал своеобразным стандартом в сфере технического анализа игр. Переход на полную независимость происходит на фоне общего тренда в индустрии. После продаж, реструктуризаций и сокращений, все больше игровых медиа переходят на поддержку от аудитории. Среди таких примеров — Second Wind, Aftermath, Remap, а также Giant Bomb, которая недавно выкупила себя у Fandom.

Источник: The Game Business