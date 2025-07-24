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Новости IT-бизнес 24.07.2025 comment views icon

В ZeniMax возмущены «бесчеловечными» увольнениями Microsoft — из Elder Scrolls Online ушли «абсолютно важные» люди

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Андрій Русанов

Редактор новостей

В ZeniMax возмущены «бесчеловечными» увольнениями Microsoft — из Elder Scrolls Online ушли «абсолютно важные» люди

Когда речь идет о сокращении, хочется думать, что компании увольняют кого-то некритичного и делают это с уважением. Но это не про Microsoft и ZeniMax.

Недавно Microsoft уволила более 9000 человек по всей компании, значительная часть которых работала в подразделении Xbox и игр. Сокращения ощутимо повлияли на такие студии, как The Initiative, ZeniMax и другие. В интервью Game Developer несколько разработчиков ZeniMax Media раскритиковали руководство Microsoft и Xbox за плохую организацию массового сокращения, хаос, который оно вызвало, и его влияние на людей и команды.

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Сотрудница ZeniMax Пейдж Брэнсон описала тот день как «один из худших дней на работе, которые она когда-либо имела в своей жизни». Она объяснила, что Microsoft не смогла четко объяснить, кого именно будут увольнять, и говорит, что уволенные были «абсолютно важными» для успеха The Elder Scrolls Online и «неотъемлемой частью» функционирования студии.

«Много практических знаний просто исчезли за одну ночь. Теперь всем, кто остался, приходится тщательно собирать обломки. Падение морального духа и общая путаница распространились на наш общий рабочий процесс. Раньше у нас были очень надежные люди, которые работали над теми или иными вещами — их больше нет. Они были незаменимыми. У меня такое ощущение, их удалили как цифры на листе бумаги, но реальное значение того, что они делали — чтобы все работало правильно», — говорит Брэнсон.

Старший тестировщик качества ZeniMax Media Отем Митчелл сказала, что отсутствие коммуникации со стороны Microsoft оставило ее и коллег в состоянии «бейся или беги» в день увольнений.

«Это ненормально. Это не было нормально. Мне все равно, что они сделают, чтобы выдать это за что-то нормальное — это не так. Они делают это бесчеловечным способом. Мне плевать, когда они говорят, что это было достойно, или сделано с уважением — это не так. Некоторые люди проработали здесь 15 лет их уволили. Заставлять людей спешить печатать прощальные сообщения в Slack своим коллегам, с которыми они работали над различными проектами, которые приносили вашей корпорации деньги в течение 15 лет, отвратительно. Это отвратительно. Если бы я могла сейчас передать какое-то сообщение любому руководителю, я бы сказала: «Пересмотрите этот процесс, потому что это ненормально», — добавила Митчелл.

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В публичном заявлении, опубликованном на прошлой неделе, профсоюз работников связи Америки (CWA) и ZeniMax Online Studios United-CWA (ZOSU-CWA), еще один профсоюз, созданный в рамках ZeniMax, заявили, что ни одного члена профсоюзов еще не уволили, но это все еще возможно. Представители обоих профсоюзов продолжают переговоры с Microsoft относительно увольнений.

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