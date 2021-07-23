Discovery і Megogo запустили канал надвисокої чіткості Eurosport 4K для перегляду Олімпіади-2020





Напередодні найочікуванішої спортивної події, Олімпіади-2020 у Токіо, Discovery та Megogo оголошують про продовження партнерства та запускають в Україні Eurosport 4K як частину discovery+ на медіасервісі Megogo.

З 20 липня фанати спорту зможуть цілодобово дивитися улюблені передачі та змагання у надвисокі чіткості зображення на Eurosport 4K, виключно від discovery+ на Megogo. Канал буде доступний на Megogo за передплатами «Максимальна» та «discovery+».

Як преміальний канал із ультрависокою чіткістю зображення Eurosport 4K покаже найкращі моменти Олімпійських ігор у Токіо. Глядачі зможуть побачити церемонії відкриття та закриття Олімпіади, а також у прямому ефірі спостерігати за видовищними змаганнями. Для цього Eurosport 4K пропонує у чотири рази більшу кількість пікселів та вдвічі кращу роздільну здатність у порівнянні зі стандартним Full HD.

«Минуло вже більше пів року відтоді, як ми оголосили про наше широке партнерство з MEGOGO у 14 країнах. Ми пропонуємо преміум-контент discovery+ на MEGOGO, і тепер раді повідомити про ще одне досягнення нашої співпраці. Олімпійські ігри у Токіо — це одна з найочікуваніших спортивних подій, і разом з нашими партнерами ми привеземо в Україну Eurosport 4K, доступний лише на discovery+ через MEGOGO», — повідомила Катерина Михайлович, директорка з дистрибуції та розвитку бізнесу Discovery в Північно-Східній Європі та Туреччині.

«Ми завжди намагаємось зробити так, аби користувач отримував топовий контент в неймовірній якості. Наші партнери з Discovery розділяють із нами це бачення. Ми справді пишаємось тим, що саме завдяки нашій співпраці, вперше в Україні лінійний телеканал мовитиме цілодобово у 4К. Віримо, що нашого користувача попереду чекатиме ще більше приємних новин», — зазначає Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Окрім розширеного висвітлення Олімпійських ігор у Токіо, Eurosport 4K також транслюватиме багато інших спортивних подій протягом року, як-от Відкритий чемпіонат США, Зимові Олімпійські ігри та багато інших.

Джерело: Megogo