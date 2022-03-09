Discovery приостанавливает вещание своих каналов и сервисов в россии

15 телеканалов группы Discovery Inc будут недоступны на территории россии из-за военного вторжения и «закона о фейках». Для россиян будут недоступны развлекательные и спортивные каналы, в числе которых Animal Planet, TLC, HGTV и Eurosport. Об этом сообщает Reuters.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в россии», — сообщили в компании.

Каналы группы Discovery транслируются на территории страны-агрессора в кабельных сетях и на спутнике. Перевод контента и лицензия на трансляцию принадлежали совместному предприятию Discovery и Национальной медиагруппой россии.

Это же предприятие сотрудничало с Netflix по локализации контента и локальным вариантам оплаты. Netflix приостановил работу для россиян в воскресенье.