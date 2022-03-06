Netflix приостановил работу в россии в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину

Netflix присоединился к числу других компаний, которые приостановили свою деятельность в россии в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Это также подтвердили в пресс-службе американского онлайн-кинотеатра.

«В связи с текущими обстоятельствами мы решили приостановить предоставление услуг в россии» представитель Netflix.

На этой неделе Netflix отказался выполнять требования законодательства рф и транслировать пропагандистские российские каналы, а также приостановил работу над российскими фильмами и сериалами. В то же время онлайн-кинотеатр продолжал работать в стране-агрессоре, ведущей жестокую и циничную войну против Украины. И вот сейчас компания под давлением общественности приняла решение о приостановке работы в россии.

Netflix запустил локализованную версию онлайн-кинотеатра в россии примерно год назад, и, как сообщается, имеет в стране менее 1 млн подписчиков. В Netflix нет ни регионального офиса в россии, ни сотрудников.