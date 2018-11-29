DJI официально представила компактную камеру Osmo Pocket с интегрированным механическим стабилизатором и ценой $349

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Как и ожидалось, компания DJI официально представила компактную камеру Osmo Pocket. Предыдущие утечки подтвердились. Эта модель действительно оснащена встроенным 3-осевым механическим стабилизатором, который, по заверениям производителя, является более эффективным по сравнению с оптическими и электронными системами.

Камера DJI Osmo Pocket содержит 12-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый CMOS сенсор и объектим, который характеризуется фокусным расстояние 26 мм, диафрагмой F/2.0 и углом обзора 80 градусов. Устройство способно снимать 12-мегапиксельный фотографии и записывать видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду и максимальным битрейтом 100 Мбит/с. Для записи звукового сопровождения доступны два встроенных микрофона. А при помощи дополнительного аксессуара можно подключить и внешний микрофон с 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом. Поддерживаются различные режимы съёмки, включая отслеживание объекта, отслеживание лица, замедленная съёмка, панорама.

На корпусе устройства расположен 1-дюймовый сенсорный дисплей, позволяющий контролировать съёмку и управлять настройками. При помощи комплектного переходника можно подключить смартфон с интерфейсом USB-C или Lightning для более удобного контроля съёмки на большом экране и управления через фирменное приложение. Встроенный аккумулятор обеспечивает съёмку на протяжении 140 минут. размеры новинки составляют 121,9х36,9х22,75 мм, а масса – 116 г.

Камера DJI Osmo Pocket поступит в продажу с 15 декабря по цене $349.