DJI выпустила складной дрон Mavic Mini массой менее 250 г по цене €400

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Компания DJI подготовила к выпуску лёгкий складной квадрокоптер DJI Mavic Mini, предназначенный для повседневной эксплуатации в качестве летающей камеры. Новинка имеет массу всего 249 г и может помещаться даже в небольшой сумке.

Как отмечает производитель, Mavic Mini является самым маленьким и лёгким из когда-либо созданных DJI дронов. При этом устройство оснащено рядом решений для обеспечения безопасности. Среди них упоминаются встроенное гео-ограничение, помогающее пилотам избегать зон ограниченного доступа, а также дистанционная идентификация AeroScope. Также новинка содержит встроенные ограничения по высоте и обеспечивает автоматический возврат к точке запуска, когда дрон теряет связь с контроллером или достигает критически низкого уровня заряда батареи. Повысить уровень безопасности позволяет комплект 360° Propeller Guard, который обеспечивает защиту дрона на все 360 градусов.

Дрон содержит встроенную камеру на базе 12-мегапиксельного 1/2,3-дюймового сенсора. Камера позволяет делать 12-мегапиксельный фотографии, записывать видео в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду или в разрешении 2.7K с частотой 30 кадров в секунду. Плавность съёмки обеспечивает 3-осевой механический карданный подвес.

Для управления полётом DJI Mavic Mini служит специальный пульт ДУ. Квадрокоптер может оставаться в воздухе до 30 минут. Канал связи посредством Wi-Fi соединения обеспечивает не только управление, но и прямую HD-трансляцию контента. Приемники GPS и визуальные датчики обнаруживают землю под квадрокоптером, благодаря этому обеспечивается точное зависание, стабильный полёт и корректная посадка.

Приложение DJI Fly предлагает ряд творческих функций при съёмке. Облегчить редактирование отснятого материала призваны предустановленные шаблоны. Кроме того, в нём содержатся специальные учебные пособия, чтобы помочь новым пилотам в управлении полётом. Для пилотов-новичков предназначен режим «Позиционирование» (P), который охватывает базовые операции, более опытным пилотам предоставляется больше возможностей в режиме «Спорт» (S), а создатели контента могут выбрать режим «CineSmooth» (C), чтобы увеличить время торможения для более плавных съёмок и кинематографичных кадров. Пилоты также могут выбирать из нескольких заранее запрограммированных маневров, известных как QuickShots: Rocket, Circle, Dronie, Helix.

Новый дрон DJI Mavic Mini поступит в продажу в первой декаде ноября. Цена в Украине будет стартовать с отметки €399. Также можно будет приобрести дополнительные аксессуары.