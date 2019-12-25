DJI запатентовала вездеход со стабилизированной камерой





Ведущий производитель беспилотных летательных аппаратов DJI, судя по всему, работает над новым продуктом, который существенно отличается от его нынешних устройств. Компания запатентовала небольшой вездеход, оснащённый камерой со стабилизацией.

Согласно документу, «наземный дрон» представляет собой платформу с колёсами, шинами с протекторами и подвеской с активными и пассивными амортизирующими элементами. Всё это обеспечивает механическую стабилизацию камеры при езде по неровной поверхности. Изображение ниже – это не просто схематический рисунок, какие обычно встречаются в патентных заявках. Он похож на детально проработанный чертёж реального устройства.

Пока не ясно, для чего предназначен такой ровер, но предположений несколько. Он может использоваться для выполнения спасательных, военных, исследовательских или производственных задач, а также для оказания услуг по доставке товаров. Основное его преимущество по сравнению с обычными беспилотниками – это автономность.

Если бы DJI задумалась о расширении арсенала своей продукции, такой дрон на колёсах оказался бы весьма кстати. К слову, у компании уже есть один робот на колёсной платформе под названием Robomaster S1. В патенте может быть описано устройство из этой серии.

Источник: Techcrunch