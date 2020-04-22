Для Raspberry Pi 4 вышла ОС Linux Raspbian XP Professional, которая выглядит как Windows XP

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Владельцам компьютеров Raspberry Pi стала доступна возможность работы в привычном для многих окружении Windows XP. Это достигается благодаря операционной системе Linux Raspbian XP Professional от Pi Lab. Правда, такая возможность доступна только на Raspberry Pi 4 –единственной модели, достаточно мощной, чтобы справиться с этой ОС.

Linux Raspbian XP Professional поставляется с рядом функций, которые напоминают старую операционную систему XP. Он имеет рабочее меню «Пуск» и удобную панель поиска вверху. Все меню, значки и панели имеют классическое оформление XP. Для работы с документами предназначен пакет LibreOffice.

Но фактически данная ОС Raspbian имеет лишь внешний вид Windows XP и не позволяет запускать приложения для XP напрямую. Для запуска ПО той эпохи потребуется воспользоваться эмулятором. Для запуска нативных приложений Windows есть возможность запуска встроенной виртуальной машины Windows 98.

В ОС предустановленно несколько платформ эмуляции, таких как BOX86, которые могут запускать старые игры для ПК. Также есть возможность воспользоваться другими эмуляторами, такими как DOSBox, Mupen64 и MAME. При подключении USB-контроллера вся система превращается в ретро-игровую консоль.

Операционная система Linux Raspbian XP Professional всё ещё находится в стадии разработки, и в будущем можно ожидать ещё нескольких обновлений. Но уже сейчас при желании можно воспользоваться текущей сборкой. На официальном канале Pi Lab в YouTube можно узнать подробности установки или изучить новые версии.

Источник: tomshardware