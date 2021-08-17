До 30-річчя Незалежності України НБУ вводить в обіг дві нові пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 грн

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Національний банк України 20 серпня 2021 року введе в обіг дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень і водночас мають важливу відмінність – на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-тої річниці Незалежності України.

Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.

Пам’ятні банкноти 100 грн та 500 грн містять усі елементи захисту банкнот номіналом 100 гривень зразка 2014 року та 500 гривень зразка 2015 року. Додатково на їх лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – “30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами. Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень – 114 гривень, пам’ятної банкноти номіналом 500 гривень – 512 гривень.

Джерело: НБУ