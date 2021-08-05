До 30-річчя незалежності Українська Вікіпедія проведе онлайн-марафон із поліпшення статей





Громадська організація «Вікімедіа Україна» за підтримки офісу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя проведе онлайн-марафон із поліпшення статей в українській Вікіпедії, приурочений до 30-ї річниці незалежності України. Акція #мовознай пройде з 16 по 24 серпня 2021 року.

У Вікіпедії українською вже понад 1,1 млн статей. Багато з них потребують вичитки, дрібних чи суттєвих виправлень — і саме це можна зробити в межах марафону. «Вікімедіа Україна» запрошує виправляти одруківки, орфографічні помилки, покращувати стилістику тексту, додавати нові факти та відомості, уточнювати джерела у статтях тощо.

«Українська Вікіпедія є найбільшою в історії енциклопедією українською мовою яка коли-небудь існувала. Якщо її роздрукувати у вигляді паперової енциклопедії, то отримаємо приблизно 480 томів. Вікіпедію творить спільнота волонтерів, долучитися до якої можуть ті, хто має бажання розвивати онлайн-енциклопедію. #мовознай є нагодою зробити свій внесок усім, хто вболіває за якісний контент українською мовою», — прокоментувала Наталія Тимків, адміністраторка української Вікіпедії.

Взяти участь у марафоні можуть усі охочі. Для цього слід зареєструватися у Вікіпедії, поліпшити існуючу статтю і зберегти своє редагування, додавши у поле «Короткий опис змін» гештеґ #мовознай. Усі виправлення мають відповідати правилам онлайн-енциклопедії. Детальна інформація про акцію доступна на сторінці.

«Українська мова зміцнюється та розвивається одночасно з ідентичністю нації. Кожен може долучатися як до її захисту, так і очищення від позалітературних елементів. Тижневий марафон #мовознай — це чудовий привід перевірити своє володіння українською, переглянувши свої улюблені статті у Вікіпедії. Якщо ви знайдете незначні огріхи чи грубі помилки, виправте їх і доповніть новими матеріалами. Дбаючи про чистоту української мови, ми забезпечуємо її майбутній розвиток. Зробімо так, щоб грамотної української у Вікіпедії було більше!», — сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Активні учасники й учасниці отримають відзнаки та долучаться до покращення популярної онлайн-енциклопедії українською мовою. Марафон проходить у межах проєкту «Тематичний тиждень». Організатори не впливають на вміст статей, поліпшених у межах проєкту, і не оцінюють його (за винятком дотримання базових правил Вікіпедії).

Джерело: Вікімедіа Україна