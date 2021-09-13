



Українська компанія «Нова пошта» повідомила, що до кінця цього року розширить мережу поштоматів до 17 тисяч. В результаті це буде найбільша мережа поштоматів в Європі. На сьогодні мережа вже налічує 7045 поштоматів у 279 населених пунктах України.

В Нові Пошті відзначили, що найчастіше клієнти замовляють у поштомати одяг та косметику.

Основними перевагами поштоматів для клієнтів виступають: можливість отримати свою посилку повністю безконтактно за допомогою одного кліка у своєму смартфоні; клієнт може отримати свою посилку у будь-який час – поштомат працює 24/7; широка мережа інтернет-магазинів, звідки можна замовити доставку у поштомат; «тапкова доступність» — поштомати встановлюються у безпосередній близькості до клієнтів: в під’їздах, біля продуктових магазинів та ТРЦ, фітнес-центрів тощо.

Щоб замовити доставку в поштомат:

Клієнт робить замовлення з доставкою в поштомат Після доставки замовлення в поштомат отримувачу надходить повідомлення про прибуття з інструкцією про отримання. Клієнт може оплатити послуги доставки через мобільний додаток Нової пошти або на сайті компанії в розділі Трекінг. Біля поштомату треба зайти у мобільний додаток, перейти в розділ Мої відправлення, обрати потрібну експрес-накладну та натиснути кнопку «Відчинити комірку». Якщо клієнт випадково зачинив комірку, не забравши посилку, в додатку потрібно натиснути кнопку «Відчинити комірку повторно». Клієнт забирає посилку.

Забрати з поштомату можна лише повністю оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги, при цьому оголошена вартість не повинна перевищувати 6000 грн. Максимальні габарити відправлення – 40х60х30 см.

Якщо з якихось причин отримувач не зміг забрати своє замовлення вчасно, то на 3-й день воно буде переміщене на найближче відділення Нової пошти, де безкоштовно зберігатиметься 7 днів. Додаткових оплат при цьому немає.

Нагадаємо, що після вибухів у поштоматах у Києві та Одесі «Нова пошта» почала перевіряти посилки рентгеном і собаками, а також підсилила ідентифікацію клієнтів.

Джерело: Нова пошта