Після вибухів у поштоматах у Києві та Одесі «Нова пошта» буде перевіряти посилки рентгеном і собаками, а також підсилить ідентифікацію клієнтів





Компанія Нова Пошта повідомила, що після вибухів у поштоматах у Києві та Одесі буде підсилена перевірка посилок, а також запроваджено процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення відправки підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

«У ніч на 29 липня відбувся вибух у комірці поштомату Нової пошти в Києві, а згодом у комірці поштомату в Одесі. Під час вибухів ніхто не постраждав. До місця інцидентів прибули правоохоронні органи. Наразі тривають слідчі дії. Нова пошта зі свого боку всіляко сприяє розслідуванню. Для нас ця подія — тривожний сигнал настроїв в суспільстві. Питання безпеки важливе для Нової пошти. Ми дбаємо про те, щоб і наші співробітники, і клієнти почували себе у безпеці. Ми розуміємо нашу роль у суспільстві і робимо все, що від нас залежить, для створення безпечного простору. Нажаль, злочинці є всюди. Боротьба з ними — наша справа разом» — зазначили в НП.

Саме тому в компанії Нова Пошта прийняли наступні рішення:

Зробити практику, яку використовували на двух сортувальних станціях в Києві і Львові, а саме — рапіскани, рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів- загальною. Тобто встановити їх на всіх терміналах та депо. Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів. Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

Зазначимо, що 29 липня у приміщенні одного із торгових центрів Києва стався вибух поштомату. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Того ж ранку до правоохоронних органів Одеси звернулися представники Нової пошти з заявою про те, що виявили пошкоджені дверці комірки для зберігання посилок. В ході обстеження об’єкта вибухотехніки встановили, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену.

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Поліцейські вже затримали чоловіка, який підірвав поштомати Нової Пошти. Ним виявився 30-річний уродженець АР Криму, який останнім часом мешкав у Чернівцях. Поліцейські з’ясували, що зловмисник заздалегідь готувався до злочину і закупив необхідні матеріали для вибуху. Далі надіслав до Києва та Одеси відправлення з піротехнічними виробами, які у поштоматах здетонували. За скоєне йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Джерело: Нова Пошта, МВС (1, 2)