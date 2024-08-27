Новости Наука и космос 27.08.2024 в 13:40 comment views icon

Дом по цене смартфона: ООН внедряет 3D-печать жилья из глины в Колумбии

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Ігор Панченко

Автор новостей

Дом по цене смартфона: ООН внедряет 3D-печать жилья из глины в Колумбии

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Технология 3D-печати, вдохновленная осами-каменщиками, позволяет создавать доступное жилье по рекордно низкой цене.

Программа развития ООН приобрела 3D-принтер Crane WASP стоимостью $180 000 для строительства доступного жилья в Колумбии. Это устройство, известное как «бесконечный 3D-принтер», использует местные материалы, такие как глина, ил или цемент, для создания полноценных домов.

В Колумбии более четверти домохозяйств страдают от нехватки жилья. Примерно 3,7 миллиона семей нуждаются в новых домах, а две трети существующих домов требуют существенного ремонта. Технология Crane WASP поможет решить эту проблему, обеспечивая быстрое и экономичное строительство.Будинок за ціною смартфона: ООН впроваджує 3D-друк осель із глини у Колумбії

Разработчики Crane WASP вдохновились строительным мастерством ос-каменщиков, которые создают гнезда из грунта. Программа развития ООН сможет устанавливать эти принтеры на сложных участках, где обычная строительная техника не имеет доступа, используя местный грунт для печати домов.

В отличие от других технологий 3D-печати домов, таких как Vulcan от компании Icon, которая строит 100 домов вблизи Остина, штат Техас (США), Crane WASP является более мобильным и гибким. Он использует «дельта»-конструкцию с четырьмя опорами и треугольным креплением, что позволяет устанавливать его даже на неровной местности.

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Стоимость строительства одного дома с помощью Crane WASP составляет всего $1000, что значительно дешевле традиционных методов строительства. Кроме того, несколько принтеров можно соединить в сотовую структуру для одновременного строительства целых поселений.

Будинок за ціною смартфона: ООН впроваджує 3D-друк осель із глини у КолумбіїИллюстрация, демонстрирующая, как несколько принтеров Crane WASP могут одновременно работать над несколькими сооружениями

Программа развития ООН еще не объявила конкретных дат начала строительства, но эта инициатива обещает стать важным шагом в решении жилищного кризиса в Колумбии.

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Источник: Newatlas

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