Дом по цене смартфона: ООН внедряет 3D-печать жилья из глины в Колумбии

Технология 3D-печати, вдохновленная осами-каменщиками, позволяет создавать доступное жилье по рекордно низкой цене.

Программа развития ООН приобрела 3D-принтер Crane WASP стоимостью $180 000 для строительства доступного жилья в Колумбии. Это устройство, известное как «бесконечный 3D-принтер», использует местные материалы, такие как глина, ил или цемент, для создания полноценных домов.

В Колумбии более четверти домохозяйств страдают от нехватки жилья. Примерно 3,7 миллиона семей нуждаются в новых домах, а две трети существующих домов требуют существенного ремонта. Технология Crane WASP поможет решить эту проблему, обеспечивая быстрое и экономичное строительство.

Разработчики Crane WASP вдохновились строительным мастерством ос-каменщиков, которые создают гнезда из грунта. Программа развития ООН сможет устанавливать эти принтеры на сложных участках, где обычная строительная техника не имеет доступа, используя местный грунт для печати домов.

В отличие от других технологий 3D-печати домов, таких как Vulcan от компании Icon, которая строит 100 домов вблизи Остина, штат Техас (США), Crane WASP является более мобильным и гибким. Он использует «дельта»-конструкцию с четырьмя опорами и треугольным креплением, что позволяет устанавливать его даже на неровной местности.

Онлайн-курс Front-end developer від Mate academy. Закінчуйте курс з гнучким графіком Front-end developer та починайте заробляти вже через 7 місяців! Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Стоимость строительства одного дома с помощью Crane WASP составляет всего $1000, что значительно дешевле традиционных методов строительства. Кроме того, несколько принтеров можно соединить в сотовую структуру для одновременного строительства целых поселений.

Иллюстрация, демонстрирующая, как несколько принтеров Crane WASP могут одновременно работать над несколькими сооружениями

Программа развития ООН еще не объявила конкретных дат начала строительства, но эта инициатива обещает стать важным шагом в решении жилищного кризиса в Колумбии.

Источник: Newatlas

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.