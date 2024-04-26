Наибольший 3D-принтер в мире печатает дом за 80 часов

Университет штата Мэн только что представил крупнейший в мире полимерный 3D-принтер. Новое устройство под названием Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) может печатать объекты размером 29 м в длину, 9,7 м в ширину и 5,5 м высотой. 3D-принтер относительно быстрый, он использует 227 кг материала в час.

Он может динамично переключаться между техниками печати во время выполнения сложной работы. Благодаря разнообразию техник принтер подходит для ряда отраслей промышленности, включая жилищное и инфраструктурное строительство, а также военные нужды. Большинство материалов, с которыми он работает, подлежат вторичной переработке. Созданные им конструкции при необходимости можно разобрать и использовать материалы заново.

Прежде всего технология пригодна для быстрого строительства доступного жилья. Спецификации принтера указывают на то, что с его помощью можно сделать небольшой одноэтажный дом примерно за 80 часов.

Исследователи Университета штата Мэн получили финансирование от Инженерного корпуса армии США, Министерства обороны и Министерства энергетики. Правительственные учреждения хотят окупить свои инвестиции, поэтому принтер, вероятно, также будут использовать для создания легких кораблей быстрого развертывания, таких как подводные лодки и другие морские транспортные средства. Сенатор Сьюзен Коллинз назвала принтер «неоценимым для нашей национальной безопасности».

В университетском кампусе есть еще один большой принтер, который был предыдущим крупнейшим в мире 3D-принтером. Он уже использовался для изготовления дома площадью 56 квадратных метров из древесного волокна и биосмол. Новый принтер в четыре раза больше. При необходимости оба устройства могут работать над теми же проектами, ускоряя их выполнение.

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Вскоре Университет штата Мэн начнет строительство новой научно-исследовательской лаборатории под названием «Фабрика зеленой инженерии и материалов» (GEM), где будут работать оба принтера. В университете говорят, что рассматривают строительство еще большего принтера.

Источник: ABC News

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