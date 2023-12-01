Домену .ua — 31 год. Как провозглашали «интернет-независимость» Украины?

Украинская национальная доменная зона ua появилась почти одновременно с Независимостью Украины — в 1992 году.

Ровно 31 год назад, 1 декабря, один из основных авторов сетевых протоколов, применяемых в Интернете и представитель организации IANA Джонатан Постел, основал национальный домен верхнего уровня для Украины и внес соответствующие данные в корневые серверы. До конца 1992 года были созданы публичные домены для административно-территориальных единиц Украины — областей, АР Крым, городов Киев и Севастополь.

Администратором зоны UA в Украине является Hostmaster, владеющая реестром и технической инфраструктурой и работающая через аккредитованных регистраторов. По данным компании, по состоянию на 1 декабря 2023 зарегистрировано 558 433 доменных имен в зоне .ua.

В то же время, как сообщал Cityhost, русскоязычных доменов все еще гораздо больше, чем украиноязычных — например, в зоне kiev.ua зарегистрировано почти 40 тыс. имен, в то время как в правильной зоне kyiv.ua чуть более 3 тыс. доменов. Дерусификация украинских доменов не менее важна, чем переименование улиц или демонтаж памятников для избавления от советского прошлого. Надеемся, русифицированных доменов станет меньше до следующего дня «интернет-независимости» Украины, а к юбилею было бы неплохо, если бы они исчезли полностью.