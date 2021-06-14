Дослідження BlaBlaCar: Українці стали більше ходити пішки, їздити за місто і брати попутників та менше користуватися ГТ та літаками





Платформа BlaBlaCar провела глобальне дослідження серед користувачів з шести країн, щоб дізнатися, як пандемія Covid-19 вплинула на потреби та звички людей, змінила їхні поїздки та подорожі. Згідно отриманих даних, українці стали більше ходити пішки, їздити на авто та брати попутників. А от міський громадський транспорт та літаки виявилися найменш популярними.

У пандемію поїздки з попутниками були найбільш стійкими. 75% опитаних українців вважають поїздки з попутниками найбільш безпечним способом пересування під час пандемії у порівнянні з іншими видами громадського транспорту. За останній рік так частіше стали подорожувати 20% опитаних українців. Карпулінг увійшов до топ-3 найпопулярніших видів пересувань у період пандемії разом з поїздками на власному авто і велосипедом. Вони мінімізують кількість контактів між людьми, тому є актуальними як під час пандемії, так і після неї.

За результатами опитування, найбільше українці звертають увагу на кількість людей у ​​транспорті, а тільки потім — маски. Так вважають 82% респондентів, тоді як для французів найважливіше — наявність масок у водія та пасажирів. На третьому місці — регулярне провітрювання автомобіля і використання санітайзера.

Криза Covid-19 призвела до скорочення кількості робочих поїздок та відряджень, а також тривалих поїздок на відпочинок і до рідних. За останній рік від них частіше відмовлялися близько третини респондентів з України. Ще половина — від далеких подорожей. При цьому 16% сказали, що почали частіше виїздити за місто.

“Такі глобальні дослідження допомагають нам тримати руку на пульсі, краще розуміти потреби наших користувачів та відповідати їм. Ми бачимо, що з поступовим послабленням пандемії та початком літнього сезону, активність на платформі підвищується. Наприклад, для автовласників ми недавно презентували функцію Boost, щоб вони могли ще більше заощадити на дорозі та ефективно знаходити попутників. Водночас ми розуміємо, що користувачі продовжують турбуватися про власну безпеку та здоров’я, тому обирають поїздки, які мінімізують кількість контактів“, — коментує Олексій Лазоренко, Генеральний директор BlaBlaCar в Україні.

У найближчі півтора роки українці подорожуватимуть Україною більше, аніж за кордон. 61% респондентів відповіли, що оберуть внутрішній туризм. В основному, планують поїздки до моря та за місто. Також у наступні 18 місяців більш регулярними стануть поїздки в офіс і на далекі дистанції. А відновлення відряджень — менш ймовірне.

Джерело: BlaBlaCar