Дослідження до 25-річчя Конституції України: Найпопулярніші статті, які найчастіше згадували українські ЗМІ за останні 2 роки





У понеділок 28 червня 2021 року виповнюється 25 років з дня ухвалення Верховною Радою Основного Закону України. З цієї нагоди Центр контент-аналізу вирішив з’ясувати, які статті Основного Закону були найбільш популярними та найчастіше згадуваними в українських ЗМІ за останні 2 роки.

Згадування у медіа тих чи інших статей видається вельми показовим щодо тенденцій державного та суспільного розвитку. По-перше, воно показує, до яких статей Конституції звертається сама влада, спонукаючи й ЗМІ згадувати їх у своїх матеріалах. По-друге, демонструє, до яких статей апелюють ЗМІ або громадянське суспільство, відстоюючи ті чи інші права і свободи. Хронологічні рамки дослідження обмежуються періодом каденції шостого президента України — від 20 травня 2019 року до сьогодні.

Контент-аналіз показав, що найчастіше згадуваними статтями Конституції України стали 106, 80 та 85.

Стаття 106 , присвячена повноваженням президента України, стала найпопулярнішою в медіа за весь період. Її найчастіше згадували в другому кварталі 2019 року одразу після інавгурації нового президента та його указу щодо розпуску Верховної Ради.

, присвячена повноваженням президента України, стала найпопулярнішою в медіа за весь період. Її найчастіше згадували в другому кварталі 2019 року одразу після інавгурації нового президента та його указу щодо розпуску Верховної Ради. Стаття 80 , присвячена відповідальності народних депутатів за голосування та висловлювання, активно фігурувала в медіапросторі у 2019 році завдяки ініціативі по скасуванню депутатської недоторканності.

, присвячена відповідальності народних депутатів за голосування та висловлювання, активно фігурувала в медіапросторі у 2019 році завдяки ініціативі по скасуванню депутатської недоторканності. Стаття 85, присвячена повноваженням Верховної Ради України, стала популярною через намагання змінити положення Конституції в частині повноважень Верховної Ради. Резонансу тут, зокрема, набув законопроєкт про уповноважених ВРУ, який КСУ визнав неконституційним.

В 2020 році згадуваність окремих статей Конституції України помітно зменшилася; ця тенденція продовжилася також і в першій половині 2021 року.

Показово, що в І та ІІ кварталах 2021 року найчастіше згадуваною в українських ЗМІ стала стаття 10 КУ, в якій постулюється, що державною мовою в Україні є українська мова. Її згадуваність пов’язана з Днем рідної мови, зі скандальним інтерв’ю професорки університету Драгоманова виданню «Страна», а також із висловлюванням Юлії Мендель про «українську російську мову».

Аналіз проводився на основі 100 найпопулярніших українських ЗМІ й включав телеканали, інтернет-видання, друковану пресу та радіостанції. За обраний період у вказаній вибірці було зафіксовано 11 027 повідомлень зі згадуванням конкретних статей Конституції України. З названого масиву рандомно (випадковим чином) було відібрано 1000 медіаповідомлень, які були проаналізовані й склали основу дослідження. Це дозволило з’ясувати найчастіше згадувані статті Конституції України в цілому за цей період і зокрема продемонструвати квартальну динаміку за останні два роки.

Джерело: Центр контент-аналізу