Дослідження: Майже 70% студентів топових українських вишів хочуть працювати в ІТ





69,3% студентів із найпопулярніших українських вишів — КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НаУКМА, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана — хочуть працювати в ІТ-секторі. Понад половина опитаних радше б обрала роботу в продуктовій компанії, а ще 15% — хочуть запустити власний стартап. Сучасній молоді недостатньо знань, отриманих у ЗВО, тому студенти займаються самоосвітою та починають працювати ще з перших курсів. Про це йдеться в дослідженні ІТ-компанії Genesis, проведеному серед українських студентів і випускників.

Кожен третій опитаний зазначив, що навчальна програма у ЗВО недостатньо ефективна для старту кар’єри за спеціальністю. Саме тому 97% студентів займаються самоосвітою. Найчастіше вони шукають додаткову інформацію в інтернеті, відвідують безкоштовні курси та слідкують за профільними телеграм-каналами.

Щоб отримати практичні навички та розвинути важливі для роботодавців софт-скіли, понад 70% респондентів шукають роботу вже з першого або другого курсу. При цьому виші підтримують студентів у прагненні до практичних знань — 71% респондентів зазначили, що університет лояльно сприймає те, що вони працюють.

Зі свого боку ЗВО активно впроваджують зміни в освітні програми та співпрацюють із ІТ-компаніями, щоб давати студентам більш актуальні знання. Наприклад, влітку 2021 року Genesis спільно з Києво-Могилянською академією організувала Software Engineering School. Ще низку практичних курсів спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національним університетом «Києво-Могилянська академія» компанія запустить уже 2021-2022 навчальному році.

«Ми в Genesis упевнені, що співпраця ІТ-компаній із університетами — це запорука розвитку ринку продуктового ІТ в Україні. Genesis створює спільні проєкти із ЗВО, щоб об’єднати фундаментальні університетські знання з практичним досвідом компанії. Саме завдяки таким освітнім ініціативам ми плануємо робити якісний внесок у підготовку майбутніх спеціалістів», — коментує Олексій Ніщик, Head of Education в Genesis.

Майже половина студентів знає про такі ініціативи — понад 40% респондентів вказали, що їхній університет активно співпрацює з бізнесом. За результатами опитування, найдіяльнішими виявились КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НаУКМА, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Опитування проходило у травні-червні 2021 року, у ньому взяли участь 1809 респондентів віком 16-24 роки, повну версію дослідження можна вивчити за наступним посиланням (PDF).

Джерело: Genesis