Дослідження Mastercard: 49% українців готові повністю відмовитися від готівки





Українці все активніше переходять на безготівковий спосіб життя: 48% стали платити безготівково набагато частіше, ніж рік тому. При цьому половина українців (49%) готові повністю відмовитися від оплат готівкою у майбутньому, а кожен третій – зробити це протягом найближчих двох років. Такі результати дослідження MasterIndex, в рамках якого Mastercard з’ясували, як змінилися купівельні звички українців із початку пандемії, і яким чином оплачувати покупки користувачі вважають за краще.

Можливість безготівкової оплати – важливий фактор при виборі торгової точки для 52% українців. При цьому 8% опитаних уникають магазинів, де немає можливості оплатити покупку карткою. Серед ключових переваг безготівкових оплат виділяють зручність, швидкість, безпеку, можливість контролювати свої фінанси, а також гігієнічність.

«Україна дуже прогресивна з погляду розвитку cashless технологій. Безготівкові оплати вже стали стійкою звичкою українців, і половина користувачів готова повністю відмовитися від готівкових оплат. Для того, щоб використовувати такий потенціал у напрямку подальшого розвитку цифрової економіки, вкрай важливо розвивати в Україні платіжну інфраструктуру, яка в кількості POS-терміналів все ще в рази поступається європейським показникам. Важливо об’єднати зусилля гравців ринку, щоб забезпечити можливість безготівкових оплат всюди, де це необхідно», –– відзначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Згідно з даними опитування, українці хотіли би бачити більше можливостей для безготівкових розрахунків на ринках (61%), в кіосках і невеликих магазинах (47%), в громадському транспорті (38%), а також в перукарнях і салонах краси.

Смартфони та інші пристрої з NFC завдяки своїй зручності та безпеці продовжують витісняти пластикові картки в сегменті безконтактної оплати. Більш ніж третина опитаних заявляють, що найчастіше щоденні покупки оплачують гаджетами з NFC. При цьому кожен п’ятий українець сказав, що торік вперше почав розплачуватися смартфоном, а 57% із тих, хто ще не встиг спробувати такий вид оплати, хотіли б у майбутньому платити безконтактно пристроєм з NFC.

«Вже кожна друга оплата за картками Mastercard в Україні – це цифрова оплата з NFC або онлайн. При цьому NFC оплати становлять 37% від усього обсягу безготівкових транзакцій по картках Mastercard у фізичному ритейлі. Це один із найвищих показників у Європі: ми випереджаємо такі країни, як Польща, Німеччина, Голландія і багато інших. Україна зробила «цифровий стрибок» завдяки багатьом факторам, в тому числі високому проникненню смартфонів і гаджетів, адаптивності українців до інновацій, а також наявності цілого спектра цифрових рішень, включаючи Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Mi Pay, чим може похвалитися не кожна європейська країна», –– підкреслив Юрій Батхін, віцепрезидент із розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові.

Пандемія значно вплинула на зростання популярності цифрової комерції у світі та в Україні зокрема. Так, 60% опитаних користувачів стверджують, що стали робити покупки онлайн набагато частіше з початком пандемії, а майже половина (45%) – роблять замовлення онлайн регулярно кілька разів на місяць.

Найбільший інтерес із точки зору нових платіжних технологій українці проявляють до цифрових сервісів і «розумних» пристроїв з інтегрованими в них оплатами. За даними опитування, 39% українців хотіли б у майбутньому платити за допомогою сканування QR-коду смартфоном. Майже чверть опитаних воліли б використовувати голосового асистента для оплати товарів і послуг. 16% хотіли б платити криптовалютою, і 13% – за допомогою розумної побутової техніки.

Дослідження ставлення українців до безготівкових платежів проведено компанією InMind на замовлення Mastercard у червні 2021 року методом онлайн-опитування. В опитуванні взяли участь 1507 респондентів у віці 18-60 років, що проживають у містах із чисельністю населення від 50 тис. осіб.