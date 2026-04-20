Новости Крипто 20.04.2026

Mastercard подключает стейблкоины к расчетам: как SoFiUSD изменит бэкэнд карточных платежей

Mastercard начала тестирование расчетов между банками через стейблкоин SoFiUSD. Партнером в этом проекте выступила компания SoFi Technologies — американская финтех-платформа с собственным банком и платежной инфраструктурой.


По условиям соглашения, SoFi Bank будет использовать SoFiUSD для проведения расчетов по кредитным и дебетовым транзакциям в сети Mastercard. Платежная платформа Galileo Financial Technologies, также входящая в экосистему SoFi, откроет эту опцию для других банков и финтех-компаний на своей сети.

SoFiUSD — это стейблкоин, привязанный к доллару в соотношении 1:1 и обеспеченный наличными резервами. Его эмитирует американский банк с федеральной лицензией, что принципиально отличает его от криптонативных стейблкоинов вроде Tether.

Для рядового покупателя ничего не изменится: карты будут работать как обычно. Вся механика происходит на уровне клиринга между банками — то есть там, где после авторизации платежа банки-эмитенты и эквайеры финально «сводят счета». Именно этот этап Mastercard хочет перевести на блокчейн-рейки.


Техническая основа инициативы — собственная Multi-Token Network (MTN) от Mastercard. Сеть поддерживает несколько форматов токенизированных денег: стейблкоины, токенизированные банковские депозиты и цифровые представления фиатных валют. Цель — чтобы традиционный банковский мир и блокчейн-активы могли работать в одной расчетной экосистеме.

Контекст важен: рынок стейблкоинов достиг $314 млрд по состоянию на март 2026 года по данным DefiLlama. В 2025-м месячный объем транзакций в этом сегменте побил рекорд — $969,9 млрд, и аналитики прогнозируют пересечение отметки $1 трлн к концу 2026 года.

Mastercard в этом движении не одинока. Visa еще в 2023 году расширила использование USDC для межбанковских расчетов и тестировала выплаты напрямую на стейблкоин-кошельки. Конкуренция между двумя крупнейшими платежными сетями мира за цифровую инфраструктуру только обостряется.

Среди открытых вопросов — регуляторные различия между юрисдикциями, сложность интеграции для банков и вопросы ликвидности между фиатом и цифровыми активами. Но то, что Mastercard движется именно в сторону регулируемых банковских стейблкоинов, а не криптонативных активов, существенно упрощает диалог с регуляторами.

Источник: Cointelegraph

