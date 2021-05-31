Дослідження: За останній рік в Україні істотно зросли безконтактні платежі та онлайн-покупки





Дослідження Kantar MMІ Україна продемонструвало, що нетиповий 2020 рік вплинув на розвиток безготівкових оплат — в країні стрімко зросли безконтактні платежі та онлайн-покупки.

Так, у березні 2021 року вже 62% українських інтернет-користувачів у віці 16-65 років декларували, що сплачували товари та послуги через Інтернет. Це на 22% більше в порівнянні з докарантинним початком 2020 року. Ріст відбувся завдяки частці активних «платників в Інтернеті» – тих, хто оплачує товари та послуги в інтернеті хоча б раз на місяць: у березні 2020 року їх було 29%, а в 2021 році стало 43%.

Найактивніші користувачі е-платежів – люди у віці 30-39 та 40-54 років. Їм більш притаманно оплачувати товари та послуги через Інтернет, аніж населенню у цілому. Серед цих аудиторій частка «платників в Інтернеті» за рік виросла найбільше – з 54% до 71% та з 50% до 70% відповідно.

47% інтернет-користувачів у віці 16-65 років в містах з населенням 50К+ оплачує товари та послуги телефоном. Серед жителів Києва таких вже 51%. Частка тих, хто платить телефоном кожного місяця, виросла з 25% до 33% (приріст 32%). Серед фінансово активної аудиторії у віці 30-39 років частка тих, хто платить телефоном щонайменше раз на місяць, виросла з 27% до 42%. Також стрімкий ріст безконтактних оплат телефоном за 6 місяців продемонстрували жителі великих міст з населенням 500 тисяч і більше – з 40% до 48%.

Варто зауважити, що нині відсутні непоборні бар’єри до розрахунків в інтернеті для більшості опитаних. 40% тих, хто не здійснював оплати в інтернеті, кажуть, що просто «не було необхідності». Лише 6% опитаних вважають, що це небезпечно.

Джерелом дослідження стали дані Kantar MMI 2020 та 2021, в якому приймали участь міста з населенням 50К+ та люди у віці від 12 до 65 років (загальна вибірка – 3500 респондентів).

Джерело: Kantar MMІ Україна