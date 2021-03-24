Дослідження: Як змінилися мобільність і звички киян за рік карантину [інфографіка]





Цього місяця карантину у Києві виповнився рік і з 20 березня 2021 він знову посилився. Команда ЛУН Місто проаналізувала, як нова реальність вплинула на звички киян, та подивилася на зміни у їх мобільності.

Кількість пасажирів метро Києва так і не повернулася до докарантинного рівня. У лютому 2020 було понад 38 мільйонів, у лютому 2021 — понад 26 мільйонів.

А от затори на дорогах Києва швидко наздогнали та перегнали докарантинний рівень. За даними сервісу TomTom, вже у червні затримка в дорозі перевищила доковідні показники. Невелике зниження було лише у серпні — у пік відпусток.

Оцінити мобільність в цілому по Україні допомогли дані Apple. Аналізуючи динаміку переміщень під час карантину, бачимо падіння та пік — кияни стали найменш мобільними у квітні 2020 та максимально мобільними у теплу пору року.

Чи не найважче через ковід прийшлося кінотеатрам та чи не найбільшу затребуваність відчули служби доставки. Тож для дослідження обрали мережу кінотеатрів Планета кіно та службу швидкої доставки товарів та страв Glovo.

Оцінити рівень відвідуваності кінотеатрів вирішили через об’єми купленого глядачами попкорну. У квітні, травні, червні 2020 з продажем попкорну було зовсім сумно. З липня почалося поступове відновлення, але до докарантинного рівня, на жаль, ще далеко.

Щодо доставки страв з кафе та ресторанів — тут карантин допоміг, з березня 2020 почався ріст і потім протягом року показники були приблизно на одному рівні. Серед страв часто замовляли суші, бургери, донери. Любов до азійської локшини почала зростати тільки з жовтня, а от попит на український борщ стабільний.

Джерело: ЛУН Місто