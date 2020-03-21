Карантинные ограничения будут ужесточены, в Киеве с 23 марта прекращаются пассажирские перевозки





После введения карантина, вызванного пандемией коронавируса, в Украине была остановлена работа метро, а на работу другого общественного транспорта были наложены ограничения. В частности, в маршрутных такси, автобусах, троллейбусах и вагонах трамваев одновременно могут находиться не больше 10 пассажиров. И это ограничение стало причиной множества конфликтов, в том числе с рукоприкладством. Но в дальнейшем украинцев ожидают ещё более строгие ограничения.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, карантинные ограничения будут ужесточены в ближайшие дни.

«В стране уже введены ограничительные меры. ОНИ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЖЕСТЧЕ в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!» — заявил Арсен Аваков.

Министр МВД не уточнил, какие именно дополнительные ограничения будут введены, однако указал на то, что в условиях карантина должны работать только «критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности». За исключением предприятий критической инфраструктуры, остальные компании и организации «должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине». При этом он подчеркнул, что речь идёт не об увольнениях или отправке работников в отпуск за свой счёт, а именно о карантине. Таким образом можно ожидать, что со следующей недели большинство компаний будут принудительно закрыты. Кроме того, ради всеобщего блага, правило не выходить из дома без крайней необходимости должно стать строгой рекомендацией в ближайшие дни.

Арсен Аваком дополнительно отметил, что правительство и офис президента уже готовят соответствующие решение, и их нужно внедрять как можно раньше.

Вместе с тем, в комментарии под своей публикацией он заявил, что в Киеве останавливаются пассажирские перевозки. По его словам, в дальнейшем пользоваться общественным транспортом смогут только сотрудники экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. Аваков считает, что в нынешних условиях общественным транспортом должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов, сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

Позже мер Киева Виталий Кличко выступил с заявлением, в котором сообщил, что с понедельника, 23 марта, общественным транспортом в столице смогут пользоваться только сотрудники критически важных предприятий. Речь идёт о медицинских работниках, спасателях, правоохранителях, работниках сферы ЖКХ, сотрудниках продовольственных магазинов и аптек, сотрудниках стратегических предприятиях. Все указанные категории сотрудников получат специальные пропуски, которые и позволят воспользоваться общественным транспортом. Контролировать использование транспорта должны сотрудники полиции. Также отмечается, что общественный транспорт будет перемещаться по специальным маршрутам, которые будут объявлены дополнительно. Использование личного автомобильного транспорта не ограничивается.

Источник: Facebook