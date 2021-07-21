DOU.UA: Які зарплати отримують українські IT-тестувальники влітку 2021 року





Профільний ресурс DOU.UA продовжив аналізувати зарплати українських ІТ-спеціалістів і після дослідження IT-розробників оприлюднив другу статтю літнього зарплатного циклу з даними про IT-тестувальників. У цьому опитуванні були зібрані відповіді 2178 українських тестувальників усіх рівнів та спеціалізацій і з усіх регіонів України.

Як і зарплати розробників, зарплати українських тестувальників помітно зросли за останні півроку. Медіанна зарплата тестувальника підвищилася на $350 і становить наразі $1850. Найактивніше вони зростали у Харкові. Серед тестувальників, як і серед розробників, помітна тенденція до збільшення частки спеціалістів з рівнями Senior та Lead.

Середній вік українського тестувальника — 29 років, що відповідає середньому віку українських ІТ-спеціалістів загалом. 33% тестувальників — жінки, це більше, ніж серед ІТ-спеціалістів загалом (в індустрії 23% жінок). Цей показник не змінився за останні пів року. 83% тестувальників працюють у 5 найбільших містах: 41% у Києві, 16% у Харкові, 15% у Львові, по 6% в Одесі та Дніпрі. Серед тестувальників багато новачків: 11% з них працюють в ІТ менш як рік (загалом серед ІТ-спеціалістів таких 8%), ще 12% мають менше ніж два роки досвіду. 48% тестувальників в індустрії від 2 до 5 років. Лише 29% мають понад 6 років досвіду в ІТ (загалом серед ІТ-спеціалістів таких 39%). Тож і кількість компаній, в яких працювали QA, невелика: 60% тестувальників до сьогодні встигли попрацювали в 1–2 компаніях.

Як і з-поміж розробників, серед тестувальників помітне зростання кількості спеціалістів рівнів Senior і Lead. Частка Senior зросла на 2 п.п. і становить 23%, а частка Team або Tech Lead — на 1 п.п. до 10%. Зменшилася частка мідлів та джуніорів — до 42% та 21% відповідно. Кількість інтернів та менеджерів не змінилася — 3% і 2%.

Дещо зросла кількість Automation QA (з 24% до 27%) через зменшення кількості Manual QA (падіння з 57% до 54%). Саме використання автоматизованих підходів відрізняє досвідчених спеціалістів від початківців: якщо серед інтернів та джуніорів понад 70% спеціалізуються на Manual QA, то серед мідлів таких вже 58%, а серед сеньйорів та лідів менш як 40%.

Відповідно зменшилася частка спеціалістів, які не використовують жодну мову програмування (з 46% до 43%). Серед мов програмування стали більше використовувати JavaScript (13% проти 10% пів року тому), Python (11% проти 10%) та C# (8% проти 7%), хоча найпопулярнішою мовою залишається Java — її обирає 21% тестувальників.

Медіанна зарплата тестувальника за останні пів року збільшилася на $350 і становить наразі $1850. За темпами зростання зарплати тестувальників випереджають зарплати інших ІТ-спеціалістів — вони підвищилися за пів року на 23%, в той час, як загалом в ІТ зростання 18%.

Збільшилися зарплати тестувальників всіх рівнів, причому у досвідчених спеціалістів активніше, ніж у початківців. Так, медіанна зарплата QA Manager зросла аж на $700 до $4200 (хоча кількість цих спеціалістів невелика, тому до цих цифр варто ставитися з обережністю), Team/Tech Lead — на $300 до $3300, Senior — на $200 до $3000, рівня Middle — на $160 до $1660, Junior — на $90 до $690, Intern/Trainee — на $15 до $350. Завдяки цьому зарплати тестувальників наразі перевищили пікові значення, які ми фіксували в грудні 2019 року, перед початком пандемії. Водночас 30% тестувальників з найнижчими зарплатами отримують менш як $1150, а 30% з найвищими — понад $2500. 20% QA отримують більше ніж $3000, що є наразі медіанною зарплатою розробників.

Київ лідирує за медіанними зарплатами QA-спеціалістів: у червні 2021 року вона становила $2300. Далі йдуть найбільші міста: Харків ($1800), Дніпро та Одеса (по $1700). Львів, який за зарплатами розробників перебуває на другому місці після Києва, за зарплатами тестувальників опинився лише на 5-му місці ($1600).

У Харкові зарплати підвищилися на 38% — це найбільше зростання серед міст-мільйонників. Це відбулося через підвищення зарплат спеціалістів рівня Middle (+$325 до $1625) та Senior (+$110 до $2725).

Водночас у Львові зарплати збільшилися лише на 5%. Найбільше — у спеціалістів рівня Team/Tech Lead (+$600 до $3550), проте їх частка невелика і становить 6% серед усіх тестувальників. Початківці теж почали отримувати трохи більше: інтерни на 10% до $330, джуни на 15% до $700. Для мідлів і сеньйорів практично нічого не змінилося.

Найбільше зростання зарплат бачимо у спеціалістів з General QA: +$424 до $2450, а також в Automation QA: +$235 до $2735. Як правило, це тестувальники з досвідом роботи від трьох років. Зарплати спеціалістів з Manual QA зросли помітно менше: з $1200 до $1300. Найбільше підвищилися зарплати тестувальників, які у своїй роботі використовують JavaScript: на $500 до $2500. Схожі зарплати у розробників, які обрали для роботи C# ($2500, +$150) та Java ($2300, +$150). Дещо нижчі у спеціалістів, які використовують Python ($2000, +$125) та інші мови ($1925, +$200).

Серед спеціалістів з Automation QA та General QA дещо вищі зарплати задекларували ті, хто використовує JavaScript та C#: $2900 та $2800 для Automation QA, $2663 та $2450 для General QA. Серед спеціалістів з Manual QA, навпаки, ті, хто використовує JavaScript, не мають переваг у зарплаті в порівнянні з тими, хто не використовує жодну мову програмування (медіанна зарплата становить $1200 з-поміж тих, хто послуговується JavaScript, і $1300 з-поміж тих, хто не використовує жодну мову). Ті ж, хто віддають перевагу іншим мовам програмування, передусім C#, отримують дещо вищі зарплати.

Найвищі зарплати тестувальників в аутстафінгових компаніях: $2500 в порівнянні з $1850 загалом по ринку. Вони беруть на роботу досвідченіших спеціалістів, ніж інші компанії. Крім того, зарплати спеціалістів рівня Middle+ тут вищі за ринкові. Зарплати в аутсорсингових і продуктових компаніях найчастіше на середньому для ринку рівні. Стартапи ж схильні платити тестувальникам всіх рівнів зарплату меншу від ринкової та частіше беруть на роботу менш досвідчених спеціалістів. Медіанна зарплата тестувальника в стартапі становить лише $1300. Як і пів року тому, найвищі зарплати у випускників КПІ ім. Сікорського ($2500). До п’ятірки вишів, випускники яких отримують найбільші зарплати (серед університетів, з яких ми зібрали понад 40 анкет), також увійшли ДНУ ім. Гончара ($2325) і три київських заклади: КНЕУ ($2200), КНУ ім. Шевченка та НАУ (по $2100).

Зарплати спеціалістів з Manual та Automation QA однакові лише на початку кар’єри. Маючи піврічний досвід роботи, Automation QA вже починають заробляти на 50% більше, ніж Manual QA. Це співвідношення зарплат зберігається і далі. Для найбільш досвідчених спеціалістів з більш ніж 7 роками досвіду різниця в абсолютних показниках може перевищувати $1500.

Як і для розробників, рівень знання англійської мови суттєво впливає на зарплату тестувальника. Це стосується спеціалістів усіх рівнів — від Junior до Lead: тестувальники з кращою англійською, як правило, отримують вищі зарплати. Рівень знань англійської мови у тестувальників приблизно такий, як у розробників, хоча серед QA дещо нижча частка тих, хто знає мову на просунутому рівні (7% в порівнянні з 9% серед розробників). Поступово збільшується кількість тестувальників, які знають англійську на рівні вище середнього (на 3 п.п. за пів року, до 39%).

Медіанні зарплати чоловіків та жінок практично не відрізняються в перші пів року роботи тестувальником. Далі різниця зростає, і тестувальники-чоловіки отримують у середньому на 27% вищі зарплати, якщо порівнювати з жінками. Причиною може бути різна спеціалізація у тестуванні. Чоловіки частіше працюють як Automation QA (33% серед чоловіків проти 16% серед жінок), водночас жінки — як Manual QA (69% серед жінок проти 47% серед чоловіків). Також жінки рідше використовують мови програмування у своїй роботі (40% жінок проти 65% чоловіків).

Якщо порівнювати зарплати жінок і чоловіків зі схожим досвідом та схожою спеціалізацією, то різниця в зарплатах стає меншою, а подекуди зникає. Наприклад, спеціалісти з Manual QA з досвідом до трьох років отримують однакові зарплати, незалежно від статі: медіанна зарплата становить $500 у перший рік роботи та $1200, коли спеціаліст має 1–3 роки досвіду. Водночас з-поміж Manual QA з досвідом більше як три роки різниця в зарплатах є: маючи 4–6 років досвіду, чоловіки отримують $2300 проти $2000 серед жінок, а якщо досвіду понад 7 років, то медіанна зарплата чоловіків становить $2523 проти $2300 серед жінок.

Джерело: DOU.UA