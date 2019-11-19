«ДТЭК» тестирует использование разгрузочных экзоскелетов в угольных шахтах

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В последнее время все больше компаний используют разгрузочные экзоскелеты на производстве, чтобы снизить риск травматизации и повысить эффективность работы. И вот сейчас стало известно, что украинская энергетическая компания «ДТЭК» Рината Ахметова проводит тестирование экзоскелетов, оценивая возможность использования последних горняками с целью снижения травматизма. На своей официальной страничке в Facebook «ДТЭК» опубликовала короткий ролик с недавних испытаний.

В соответствующем сообщении холдинг отметил, что провел тестирование экзоскелета в рабочих условиях и получил достаточно положительные отзывы. В ближайшее время руководство тщательно проанализирует все собранные данные, после чего примет окончательное решение (закупать или не закупать экзоскелеты).

Увы, ролик скорее показушный, чем информативный. В «ДТЭК» не сообщили ни точную модель экзоскелета, к которой присматриваются, ни подробностей о том, как проходили испытания.

Источник: Facebook «ДТЭК»