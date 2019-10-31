«ДТЭК» ввел в эксплуатацию Покровскую СЭС мощностью 240 МВт. Это вторая СЭС по мощности в Европе
Украинская энергетическая компания «ДТЭК» Рината Ахметова запустила очередную солнечную электростанцию в Украине. Речь о Покровской солнечной электростанции мощностью целых 240 МВт, расположенной на территории Днепропетровской области. Это крупнейшая СЭС в Украине и вторая по мощности в Европе.
Ежегодно Покровская СЭС будет производить «зеленой» электроэнергии в объемах, достаточных для покрытия потребностей 200 тысяч средних домохозяйств, сокращая выбросы СО₂ примерно на 400 тыс. тонн.
Система состоит из 874 тысяч солнечных панелей и 96 инверторных станций, которые разместили на территории бывшего карьера по добыче марганца. Монтажные работы заняли всего восемь месяцев. В строительстве принимали участие 16 отечественных предприятий, а общая стоимость проекта составила 48 миллионов евро.
Источник: ДТЭК