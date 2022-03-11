DuckDuckGo понизит в выдаче поисковика сайты с российской пропагандой

Поисковая система DuckDuckGo, которая ориентирована на повышенную конфиденциальность, выпустила обновление для снижения позиций российских сайтов с дезинформацией про войну в Украине. Это говорится в заявлении основателя и гендиректора поисковика Габриэля Вайнберга. Но он не уточнил, какие именно пропагандистские сайты будут понижены в рейтинге.

Like so many others I am sickened by Russia’s invasion of Ukraine and the gigantic humanitarian crisis it continues to create. #StandWithUkraine️ At DuckDuckGo, we’ve been rolling out search updates that down-rank sites associated with Russian disinformation. — Gabriel Weinberg (@yegg) March 10, 2022

Такой шаг издание Engadget называет нехарактерным для поисковика, так как DuckDuckGo не фильтровал даже новости от антивакцинаторов и про выборы в США. Поисковая система не отслеживает пользователей и не продает данные третьим лицам, потому сторонники теорий заговора часто использовали DuckDuckGo для поиска информации. New York Times ранее обнаружила, что поисковый алгоритм Bing, на котором работает DuckDuckGo, выдает больше сайтов, пропагандирующих теории заговора, чем Google.

Пользователи поисковика раскритиковали введение санкций против российских сайтов, назвав их цензурой.