DuckDuckGo понизит в выдаче поисковика сайты с российской пропагандой

Поисковая система DuckDuckGo, которая ориентирована на повышенную конфиденциальность, выпустила обновление для снижения позиций российских сайтов с дезинформацией про войну в Украине. Это говорится в заявлении основателя и гендиректора поисковика Габриэля Вайнберга. Но он не уточнил, какие именно пропагандистские сайты будут понижены в рейтинге.

Like so many others I am sickened by Russia’s invasion of Ukraine and the gigantic humanitarian crisis it continues to create. #StandWithUkraine️

At DuckDuckGo, we’ve been rolling out search updates that down-rank sites associated with Russian disinformation.

— Gabriel Weinberg (@yegg) March 10, 2022