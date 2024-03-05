Dune: Awakening ─ новый геймплейный трейлер MMO-выживача во вселенной «Дюны»

Почти одновременно с выходом в кинотеатрах фильма «Дюна: Часть вторая» студия Funcom поделилась дополнительными подробностями и новым трейлером игры Dune: Awakening. Это MMO с элементами выживания, события которой происходят во вселенной «Дюны» ─ на планете Аракис.

Представленный трейлер дает представление о том, насколько суровой может быть пустынная планета. Видео демонстрирует гигантских червей, которых, очевидно, невозможно убить, боевые орнитоптеры и довольно широкие возможности для строительства базы. В трейлере не акцентируется особое внимание на чистом элементе выживания. Вместо этого показано строительство базы и сражения с противниками. Но, учитывая, что это «Дюна», вероятно много усилий придется тратить на поиск воды.

В дополнение к игровому трейлеру Funcom также выпустила небольшой художественный фильм о процессе адаптации «Дюны» и, в частности, о том, как новая игра расширит визуальное повествование фильмов Дени Вильнёва.

Игра Dune: Awakening выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X / S. Однако разработчики пока не называют дату релиза.

Источник: The Verge

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