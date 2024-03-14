Dune: Imperium — в Steam вышла адаптация настольной игры. Она имеет украинскую локализацию

Разработчик Dire Wolf выпустил в Steam игру Dune: Imperium. Это адаптация одноименной стратегической настольной игры.

Dune: Imperiu создана по мотивам книг Фрэнка Герберта. В течение партии игроки должны сойтись в борьбе за превосходство на планете, манипулируя на поле рабочими, собирая сильные колоды и получая контроль над различными территориями.

Компьютерная версия Dune: Imperium — это тематическая игра-стратегия, в которой совмещено создание колод и размещение героев. Игрок выбирает свой стиль игры ─ выбрать политические союзы или положиться на военную мощь. Также можно выбирать между экономической силой или тонкими интригами. Игра состоит из 10 раундов, каждый из которых отмечается Конфликтом на поверхности планеты. Одни конфликты дают важные ресурсы, а в других предоставляются Победные очки для получения власти. В Dune: Imperium можно играть локально или онлайн.

«Арракис. Дюна. Пустынная планета. Поднимите знамя над пустыней, открывающейся перед вами. Великие Дома Ландсраада мобилизуют войска и шпионов. На кого вы решите повлиять? Кого вы хотите предать? Императора-тирана. Тайную Бене Гессерит. Умную Гильдию Лоцманов. Свирепых фрименов из Глубин пустыни. Сила Империума может стать вашей. Но получить ее можно только на войне», ─ говорится в описании проекта.

Компьютерная адаптация Dune: Imperium доступна в Steam по цене 474 грн. Игра имеет текстовую украинскую локализацию.

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