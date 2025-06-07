Dying Light: The Beast получила геймплейный трейлер и дату выхода

На Summer Game Fest 2025 Techland показала Dying Light: The Beast в геймплейном трейлере. Выхода игры осталось ждать совсем недолго.

Спин-офф Dying Light возвращает игроков к Кайлу Крейну после его отсутствия в сиквеле 2022 года. Объявление даты выхода сопровождалось свежим взглядом на игровой процесс. Студия показала некоторые из многих способов, которыми игроки могут пробивать себе путь сквозь сотни зараженных.

В официальном описании Dying Light: The Beast Techland рассказывает о хоррор-выживаче в открытом мире. события происходят в долине Кастор Вудс, где игрокам придется использовать все возможное, чтобы остаться в живых.

«Вы — Кайл Крейн. После того, как вас захватил Барон и вы годами терпели его болезненные эксперименты, вы сбегаете. Оставленные на границе человечества с ДНК человека и зомби, вы пытаетесь контролировать своего внутреннего зверя и конфликт, который с ним связан. Но вам придется это сделать, если вы хотите отомстить человеку, который сделал это с вами».

Dying Light: The Beast уже доступна для предварительного заказа, который предоставляет покупателям доступ к эксклюзивным предметам. Релиз состоится через год после анонса, 22 августа 2025 года для ПК в Steam и Epic Games Store, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Источник: IGN